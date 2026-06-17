Acordo de 14 cláusulas entre EUA e Irã prevê fim da guerra e suspensão de sanções

247 - Uma proposta de entendimento entre Estados Unidos e Irã estabelece o encerramento imediato das hostilidades, a suspensão de sanções econômicas e a abertura de uma nova fase de negociações sobre o programa nuclear iraniano. O texto reúne 14 cláusulas que buscam encerrar o conflito e criar condições para um acordo definitivo entre os dois países. As informações foram publicadas nesta quarta-feira (17) pelo Portal G1, que citou veículos de imprensa dos EUA e a agência estatal iraniana Irna.

O documento aguarda formalização presencial em uma cerimônia prevista para ocorrer em Genebra, na Suíça. Embora o governo dos EUA tenha informado que o texto recebeu assinatura virtual no fim de semana, o conteúdo ainda não foi divulgado oficialmente pelas partes envolvidas.

Entre os principais compromissos, Washington e Teerã declaram o fim permanente da guerra em todas as frentes, incluindo o território libanês. O acordo também determina que ambos respeitem mutuamente a soberania e a integridade territorial do outro, além de se comprometerem a não interferir em assuntos internos.

O texto estabelece ainda um prazo inicial de 60 dias para que os dois governos negociem um acordo definitivo. As partes poderão ampliar esse período mediante consenso.

Estreito de Ormuz e retirada militar

Outro ponto relevante trata da segurança regional. Os Estados Unidos concordam em retirar forças militares posicionadas nas proximidades do Irã em até 30 dias após a assinatura do memorando e em encerrar o bloqueio naval imposto ao país.

Em contrapartida, o governo iraniano deverá reabrir o Estreito de Ormuz dentro do mesmo prazo. A passagem marítima tem papel estratégico para o comércio global de petróleo. O compromisso prevê ainda a garantia de circulação segura e gratuita de embarcações comerciais durante 60 dias.

O documento também prevê conversas entre o Irã, Omã e outros países do Golfo Pérsico para discutir a futura gestão da região.

Programa nuclear e sanções

Na área nuclear, Teerã reafirma que não produzirá nem buscará adquirir armas atômicas. O acordo menciona que o tratamento do urânio enriquecido ocorrerá por meio de mecanismos definidos em comum acordo e sob supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

As partes concordam em discutir futuramente temas relacionados ao enriquecimento de urânio e outros aspectos do programa nuclear iraniano. O texto não define limites específicos para o enriquecimento nem estabelece o destino do material já produzido.

Enquanto as negociações avançam, Estados Unidos e Irã manterão o cenário atual. O Irã preservará sua política nuclear vigente, enquanto os norte-americanos não aplicarão novas sanções nem ampliarão sua presença militar no Oriente Médio.

Recursos financeiros e reconstrução econômica

O entendimento prevê ainda medidas econômicas de grande alcance. Os Estados Unidos se comprometem a permitir que o Irã volte a comercializar petróleo e produtos petroquímicos no mercado internacional.

O documento também determina a liberação de ativos e recursos financeiros iranianos que permanecem congelados ou sujeitos a restrições impostas por sanções internacionais.

Outro item menciona a criação de um programa de reconstrução e desenvolvimento econômico para o Irã, com previsão mínima de financiamento de US$ 300 bilhões. O tema gerou controvérsia após declarações do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Trump questiona pontos do documento

Durante entrevista coletiva concedida na cúpula do G7, na França, Donald Trump afirmou que o entendimento ainda não representa um acordo definitivo.

"É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a atirar neles, a bombardear suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos a bombardear bem no meio da cabeça deles, ok?", disse.

O atual presidente dos Estados Unidos também contestou a existência do fundo de US$ 300 bilhões previsto para apoiar a recuperação econômica iraniana e classificou essa informação como "falso".

Implementação e supervisão

O texto prevê a criação de um mecanismo específico para acompanhar a execução das medidas acordadas e fiscalizar o cumprimento dos compromissos assumidos por ambos os governos.

Após a implementação inicial das cláusulas relacionadas ao cessar-fogo, à retirada militar, à reabertura do Estreito de Ormuz, à retomada das exportações de petróleo e à liberação dos recursos financeiros, as negociações passarão a concentrar esforços nos demais pontos pendentes.

A versão final do acordo deverá receber validação internacional por meio de uma resolução vinculante do Conselho de Segurança da ONU dentro do prazo de 60 dias previsto no documento.

Ataques e o Estreito de Ormuz

Os ataques dos EUA começaram em 28 de fevereiro após acusar o Irã de implementar medidas para o desenvolvimento de arma nuclear. Mas o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, afirmou que, segundo inspetores da ONU, não encontraram provas de que o Irã esteja conduzindo um programa coordenado para desenvolver armas nucleares.

Uma das principais consequência da guerra foi o fechamento do Estreito de Ormuz, principal corredor marítimo para o escoamento de petróleo do Oriente Médio.

Uma das principais consequências da guerra foi o bloqueio do Estreito de Ormuz, rota marítima estratégica para a saída do petróleo produzido no Oriente Médio.

A passagem concentra cerca de 20% do petróleo comercializado globalmente. Situado entre Irã e Omã, o Estreito de Ormuz liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar Arábico.

O corredor tem papel essencial para países da Opep, como Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Iraque e Kuwait, que usam a rota para exportar grande parte de sua produção, sobretudo para o mercado asiático. Embarcações com destino à Europa e às Américas também passam pela região.

O estreito conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã. O Golpe Pérsico é uma região formada por oito países - Irã, Iraque, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Omã. O Golfo de Omã tem Paquistão e Irão ao Norte, Emirados Árabes a Oeste e Omã ao sul.

Veja os 14 pontos do acordo entre EUA e Irã: