Netanyahu diz que discutirá com Trump 2ª fase do plano para Gaza

Reuters - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a segunda fase de um plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra em Gaza estava próxima, mas advertiu que várias questões importantes ainda precisavam ser resolvidas, incluindo se uma força de segurança multinacional seria implantada.

Netanyahu, falando aos repórteres ao lado do chanceler alemão Friedrich Merz em Jerusalém, disse que manteria discussões importantes com o presidente dos EUA, Donald Trump, no final do mês sobre como garantir que a segunda fase do plano fosse alcançada.

Em novembro, o gabinete do primeiro-ministro disse que Trump havia convidado Netanyahu para ir à Casa Branca "em um futuro próximo", embora a data da visita ainda não tenha sido divulgada.

Netanyahu disse que discutiria com Trump sobre como acabar com o domínio do Hamas em Gaza. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas está entrando em seu segundo mês, embora os dois lados tenham se acusado repetidamente de violar o acordo de trégua.

Netanyahu disse que era importante garantir que o Hamas não apenas mantivesse o cessar-fogo, mas também cumprisse "seu compromisso" com o plano de desarmamento e de desmilitarização de Gaza.

Israel manteve o controle de 53% de Gaza sob a primeira fase do plano de Trump, que envolveu a libertação de reféns mantidos por militantes em Gaza e de palestinos detidos por Israel. Os últimos restos mortais de reféns a serem entregues são os de um policial israelense morto em 7 de outubro de 2023 lutando contra militantes de Gaza que haviam invadido Israel.

"Nós o tiraremos de lá", disse Netanyahu.

Desde o início do cessar-fogo em outubro, o grupo militante se restabeleceu no restante de Gaza.