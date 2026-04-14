"Netanyahu faz mal à humanidade", dispara Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez duras críticas ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ao afirmar que ele é “o típico político que faz mal à humanidade”. A declaração foi dada durante entrevista nesta terça-feira (14), quando o chefe do Executivo também comentou a possibilidade de rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Israel.

Em entrevista à TV 247, em parceria com a Revista Fórum e o DCM, Lula destacou que suas críticas se dirigem ao governo israelense, e não ao povo do país, ao qual atribuiu diversidade de opiniões e desejo de paz.

Críticas ao governo israelense

Durante a entrevista, Lula afirmou: “É o típico político que faz mal à humanidade. O comportamento dele, para ficar no poder, exige que ele faça o que está fazendo, o que não cabe na minha cabeça".

O presidente ressaltou a necessidade de diferenciar o governo de Netanyahu da população israelense: “Eu só tenho cuidado para falar de Israel para não confundir o povo de Israel com o Netanyahu. O povo de Israel, tem muita gente que quer paz, que não concordar com o Netanyahu, que gostaria que não tivesse acontecido a Faixa de Gaza".

Segundo Lula, a atuação do Estado de Israel estaria ligada ao apoio internacional, especialmente dos Estados Unidos. “Acho que o Estado de Israel age porque há complacência dos Estados Unidos. Se não fossem os Estados Unidos, Israel não estaria fazendo o que está fazendo”, afirmou.

Relação com os Estados Unidos e o Oriente Médio

O presidente também mencionou a influência histórica dos Estados Unidos na política israelense. “Às vezes acho que Israel é até utilizado para fazer determinadas coisas no Oriente Médio. Não acho que [Netanyahu] manda no Trump. Acho que tem uma certa subordinação histórica. Não é de hoje".

Ele ainda criticou a política territorial relacionada à Palestina: “As terras que foram demarcadas para o Estado palestino até hoje estão sendo ocupadas por Israel, sem nenhum respeito à decisão da ONU".

Possibilidade de rompimento diplomático

Lula revelou que chegou a considerar a ruptura das relações diplomáticas entre Brasil e Israel, mas afirmou que a decisão exige cautela. “Nós não temos embaixador lá [em Israel] e eles não têm embaixador aqui. Agora, temos uma relação histórica com Israel".

O presidente destacou a importância da comunidade judaica no Brasil: “Temos quase 300 mil judeus que moram aqui no Brasil e ajudaram muito esse país a crescer e se desenvolver. Temos que respeitar isso".

Ao comentar a possibilidade de rompimento, Lula afirmou: “Eu pensei em romper relações, mas a gente precisa ter cuidado. A gente não pode ter nenhuma atitude precipitada, porque depois fica difícil voltar atrás".

Expectativa de mudança em Israel

Ao final, Lula afirmou esperar mudanças no cenário político israelense. “Estou achando que em algum momento o povo de Israel vai tirar Netanyahu e eleger alguém civilizado, democrático, humanista, para governar aquele país".