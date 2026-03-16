Número de militares dos EUA feridos na guerra contra Irã sobe para cerca de 200

Reuters - O número de soldados norte-americanos feridos na guerra contra o Irã subiu para cerca de 200, disseram militares dos EUA nesta segunda-feira, quando o conflito entra em sua terceira semana.

A Reuters informou pela primeira vez na semana passada que até 150 soldados norte-americanos foram feridos no conflito, destacando o perigo de ataques retaliatórios iranianos.

Em um comunicado, o Comando Central das Forças Armadas dos EUA disse que a grande maioria sofreu ferimentos leves e que 180 soldados já haviam retornado ao serviço.

Além dos feridos, 13 militares norte-americanos foram mortos desde que o Irã lançou ataques de retaliação contra bases militares dos EUA após o início do conflito em 28 de fevereiro.

Ataques iranianos também atingiram missões diplomáticas, bem como hotéis e aeroportos, e danificaram a infraestrutura de energia nos Estados árabes do Golfo Pérsico.

Os Estados Unidos realizaram ataques contra mais de 7.000 alvos no Irã. Na semana passada, o presidente Donald Trump disse que os EUA atingiram instalações militares na Ilha de Kharg, o posto avançado iraniano que lida com 90% das exportações de petróleo do país.