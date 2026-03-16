Trump admite derrota e diz que "ninguém esperava" a reação do Irã
Humilhado por Teerã, presidente dos Estados Unidos afirmou que era impossível prever a força do governo iraniano
247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu nesta segunda-feira (16) que a resposta iraniana, atingindo aliados estratégicos de Washington no Golfo Pérsico, surpreendeu o governo estadunidense e expôs os limites do cálculo militar adotado desde o início das operações.
O teor das declarações, divulgadas e repercutidas pela imprensa internacional, revela um presidente na defensiva. Longe da retórica triunfalista que marcou o início da ofensiva americana contra o Irã, em 28 de fevereiro, Trump reconheceu publicamente que a reação de Teerã foi além do que Washington havia antecipado — um recuo que muitos analistas já interpretam como uma admissão tácita de derrota estratégica.
"Eles não deveriam ter atacado todos esses outros países do Oriente Médio. Então atacaram o Catar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e o Kuwait. Ninguém esperava por isso. Ficamos chocados", declarou Trump.
A fala é reveladora em mais de um sentido. Trump expôs a dimensão do constrangimento geopolítico em que se encontra, ao listar nominalmente os cinco países atingidos — todos parceiros formais dos Estados Unidos na região, com bases militares americanas instaladas em seus territórios e laços econômicos e diplomáticos consolidados com Washington. O Irã, ao ampliar o alcance de sua ofensiva para além do confronto bilateral com os EUA e Israel, transformou um conflito já complexo em uma crise de proporções regionais.
Contexto
O choque admitido por Trump contrasta diretamente com a narrativa que seu governo vinha sustentando desde o início das operações. A justificativa oficial de Washington para os ataques ao Irã sempre foi a suposta ameaça nuclear representada por Teerã — argumento que, por si só, já enfrentava resistência no plano multilateral.
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) declarou não ter identificado evidências concretas de que o Irã conduzisse um programa estruturado para o desenvolvimento de armamento nuclear, contradizendo diretamente a tese americana.
Agora, com aliados do Golfo Pérsico sob fogo iraniano, o dilema de Trump se aprofunda. O presidente americano se vê pressionado a responder militarmente não apenas para defender interesses diretos dos Estados Unidos, mas também para honrar compromissos com nações que depositaram confiança na capacidade de Washington de conter a escalada. A falha em antecipar a reação iraniana coloca em xeque a credibilidade americana como potência protetora na região.
O custo humano do conflito segue crescendo. O saldo de mortes já ultrapassou três mil vítimas, somando os óbitos registrados no Irã e no Líbano — país que também foi alvo de ataques israelenses no curso das operações conjuntas conduzidas por Tel Aviv e Washington. A comunidade internacional observa os desdobramentos com apreensão crescente, e líderes de diferentes países têm intensificado os apelos por contenção e abertura de canais diplomáticos para evitar que a crise se aprofunde ainda mais.
Mortos
Os ataques mataram Ali Khamenei, que era o líder Supremo do Irã. Seu filho - Mojtaba Khamenei - assumiu o lugar do pai.
Os números da guerra pintam um quadro sombrio. De acordo com o representante iraniano nas Nações Unidas, o conflito já ceifou mais de 1.300 vidas em território iraniano desde que as operações militares tiveram início.
A Human Rights Activists News Agency, entidade sediada em solo americano, foi além e discriminou as cifras: 1.319 mortos entre a população civil, dos quais no mínimo 206 eram crianças, somados a 1.122 baixas nas fileiras das forças armadas. Existem ainda 599 mortes cujas circunstâncias seguem sob apuração. Incluídas as vítimas de nações fronteiriças — entre elas o Líbano —, o número global de mortos já supera três mil pessoas.