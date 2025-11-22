Número dois do Departamento de Estado ataca Alexandre de Moraes após prisão de Bolsonaro
Vice-secretário de Estado dos EUA acusa ministro do STF de abuso de poder e questiona decisão judicial
247 – O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois que o magistrado determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado (22).
Em publicação na rede social X, Landau classificou Moraes como “um violador dos direitos humanos sancionado”, acusando-o de “trazer descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar as normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial”.
O número dois do Departamento de Estado americano afirmou que a prisão preventiva do ex-presidente foi “provocativa e desnecessária”, dizendo ainda que a decisão foi um “ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil”.
“Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para seu poder”, escreveu Landau na rede social X.
A prisão preventiva do ex-mandatário foi solicitada pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal após a constatação de violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga. A Procuradoria-Geral da República concordou com o pedido. O equipamento apresentava sinais de avaria e marcas de queimadura, e Jair Bolsonaro admitiu: “Meti um ferro quente aqui”.
Na decisão que ordenou a prisão, Moraes ainda levou em consideração a convocação de uma vigília feita por Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio onde o pai cumpria medidas cautelares. Segundo o ministro, o movimento “indica a possível tentativa de utilização de apoiadores” para dificultar a fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar.