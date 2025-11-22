Número dois do Departamento de Estado ataca Alexandre de Moraes após prisão de Bolsonaro

247 – O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois que o magistrado determinou a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro neste sábado (22).

Em publicação na rede social X, Landau classificou Moraes como “um violador dos direitos humanos sancionado”, acusando-o de “trazer descrédito e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ao desrespeitar as normas tradicionais de contenção judicial e politizar descaradamente o processo judicial”.

O número dois do Departamento de Estado americano afirmou que a prisão preventiva do ex-presidente foi “provocativa e desnecessária”, dizendo ainda que a decisão foi um “ataque ao Estado de Direito e à estabilidade política no Brasil”.

“Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para seu poder”, escreveu Landau na rede social X.

Justice Moraes, a sanctioned human rights abuser, has brought Brazil’s Supreme Court into international disrepute and shame by flouting traditional norms of judicial restraint and brazenly politicizing the judicial process. The US is gravely concerned by his latest attack on the… — Christopher Landau (@DeputySecState) November 22, 2025





A prisão preventiva do ex-mandatário foi solicitada pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal após a constatação de violação da tornozeleira eletrônica e risco de fuga. A Procuradoria-Geral da República concordou com o pedido. O equipamento apresentava sinais de avaria e marcas de queimadura, e Jair Bolsonaro admitiu: “Meti um ferro quente aqui”.

Na decisão que ordenou a prisão, Moraes ainda levou em consideração a convocação de uma vigília feita por Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio onde o pai cumpria medidas cautelares. Segundo o ministro, o movimento “indica a possível tentativa de utilização de apoiadores” para dificultar a fiscalização do cumprimento da prisão domiciliar.