"O país não parou", garante o presidente do Irã

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, declarou que o país continua operando normalmente, apesar da intensificação da guerra em curso. Em mensagem publicada na rede social X, ele assegurou que as estruturas do Estado permanecem ativas e que o governo mantém articulação permanente com autoridades regionais.

Pezeshkian destacou que o Executivo está em contato direto com os governadores das províncias para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos e garantir a continuidade dos serviços públicos. O presidente classificou o momento como atípico, mas reforçou que não houve paralisação das atividades nacionais.

“Estamos em contato direto com os governadores. A situação é excepcional, mas o país não parou”, escreveu Pezeshkian na publicação.

Ele acrescentou ainda que “as atividades em andamento continuam em todo o país”, reafirmando a intenção do governo de manter a normalidade institucional mesmo sob pressão do conflito.

A manifestação ocorre em meio ao agravamento da guerra que atinge o território iraniano, ampliando tensões regionais e mobilizando autoridades civis e militares. Segundo o presidente, a prioridade é assegurar a funcionalidade administrativa e a estabilidade interna enquanto o cenário permanece volátil.