Parlamentar da ultradireita italiana questiona prisão de Zambelli e mira Angelo Bonelli

247 - O deputado italiano Angelo Bonelli se tornou alvo de um questionamento formal apresentado no Senado da Itália após a prisão da ex-deputada brasileira Carla Zambelli (PL-SP), ocorrida em julho de 2025, em Roma. A iniciativa partiu de um senador ligado ao governo da primeira-ministra Giorgia Meloni, e levantou suspeitas sobre a forma como a brasileira foi localizada pela polícia. Os relatos foram publicados no Portal Uol.

A informação foi divulgada pela imprensa e aponta que o senador Matteo Gelmetti, aliado de Meloni, encaminhou um pedido de esclarecimentos ao governo italiano para entender como as autoridades chegaram ao paradeiro de Zambelli, considerada foragida da Justiça brasileira à época.

De acordo com Gelmetti, integrante do partido Fratelli d' Italia, legenda da ultradireitista Giorgia Meloni, a prisão da ex-parlamentar teria ocorrido após “uma pessoa” repassar informações detalhadas sobre sua localização em Roma. O documento não menciona nomes diretamente, mas Bonelli declarou acreditar que ele próprio é o alvo das suspeitas levantadas no Senado.

“Ele me acusa de ter provocado vazamento de informações. Mas quero lembrar que cumpri meu dever cívico”, afirmou Bonelli, ao reagir ao questionamento formal apresentado pelo senador.

Questionamento envolve atuação de parlamentar italiano

O caso ganhou repercussão no cenário político italiano devido à suspeita de que um deputado tenha colaborado diretamente com as forças de segurança. A cobrança feita por Gelmetti busca esclarecer se houve participação indevida ou vazamento de dados no processo que levou à prisão de Zambelli.

A ex-deputada brasileira foi localizada e detida em Roma em julho de 2025, enquanto estava fora do Brasil e já era tratada como foragida da Justiça. Segundo o senador italiano, o governo deve explicar oficialmente quais informações foram usadas para chegar até ela e de onde partiram os dados fornecidos à polícia.

Condenações no STF e fuga do Brasil

Carla Zambelli acumula condenações no Supremo Tribunal Federal (STF). Em 22 de agosto de 2025, a Corte determinou pena de cinco anos e três meses de prisão contra a ex-deputada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

Além disso, Zambelli já havia sido presa anteriormente na capital italiana em maio do ano passado, quando tentava evitar o cumprimento de um mandado expedido pelo ministro Alexandre de Moraes.

A ex-parlamentar deixou o Brasil em maio de 2025, beneficiada por sua dupla cidadania, após ser condenada pelo STF a dez anos de prisão no caso envolvendo a invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), crime ocorrido em 2023. A decisão também determinou o pagamento de R$ 2 milhões em danos coletivos.

A cobrança feita no Senado italiano amplia a dimensão internacional do caso e pode gerar novos desdobramentos políticos e diplomáticos, enquanto seguem em curso os processos e medidas judiciais relacionados às condenações impostas pelo STF.