Justiça italiana marca data da audiência de extradição de Carla Zambelli

247 - A Justiça da Itália marcou para o dia 11 de fevereiro uma audiência extraordinária que vai tratar do processo de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. A sessão ocorrerá na mesma data em que será analisado o futuro de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também submetido a julgamento no país europeu.

Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, de O Globo, antes da audiência principal, a Corte de Apelação italiana deverá examinar, na véspera, um pedido apresentado pela defesa de Zambelli para a substituição dos magistrados responsáveis pelo caso.

Audiência é marcada após pedido do Brasil

A audiência extraordinária foi marcada após solicitação dos advogados que representam o Estado brasileiro no processo. A defesa contratada pela Advocacia-Geral da União protocolou um memorial em resposta ao pedido feito pelos representantes da ex-deputada.

No documento, os advogados argumentaram que as providências adotadas pela Corte eram necessárias para evitar o risco de paralisação do processo por um longo período, o que poderia comprometer o andamento do julgamento da extradição.

Defesa questiona imparcialidade dos magistrados

Os advogados de Carla Zambelli alegam falta de imparcialidade por parte do colegiado responsável pelo caso. De acordo com a defesa, decisões proferidas ao longo do processo indicariam um posicionamento favorável à extradição, o que motivou o pedido de substituição dos juízes. As alegações de parcialidade, contudo, não foram bem recebidas por integrantes do Judiciário italiano, segundo interlocutores que acompanham o caso.

Governo avalia pedido como medida desesperada

Do lado do governo brasileiro, a avaliação é de que a iniciativa da defesa representa uma “medida desesperada”. Autoridades envolvidas no acompanhamento do processo afirmam que o “cerco está se fechando” em relação à situação da ex-deputada.

Processo já teve quatro adiamentos

O julgamento sobre a extradição de Carla Zambelli já foi adiado quatro vezes desde o início da tramitação na Justiça italiana. Independentemente do resultado da audiência marcada para fevereiro, ainda existe a possibilidade de recurso à Corte de Cassação, instância máxima do Judiciário da Itália.