Potências regionais pressionam por diálogo EUA-Irã

247 - Ministros das Relações Exteriores de Paquistão, Arábia Saudita, Turquia e Egito se reuniram neste sábado (18) durante o Fórum Diplomático de Antalya, na Turquia, para intensificar a pressão por negociações entre Estados Unidos e Irã e conter a escalada do conflito no Oriente Médio. O encontro destacou a urgência de soluções diplomáticas e a necessidade de estabilização regional diante dos impactos crescentes da guerra, segundo informações divulgadas pela AFP.

De acordo com comunicado do Serviço de Informação do Estado do Egito, os países discutiram esforços conjuntos para reduzir tensões e evitar uma ampliação do conflito, além de debater o futuro da ordem regional após o fim da guerra. As nações também analisaram os efeitos do cenário atual sobre cadeias de suprimentos, segurança alimentar, energia e preços do petróleo, reforçando a preocupação com consequências globais.

Os quatro países têm se posicionado nas últimas semanas como articuladores de uma saída negociada, especialmente diante das ameaças diretas que o conflito representa para suas fronteiras, economias e espaços aéreos. O Paquistão, em particular, vem desempenhando papel relevante como intermediário diplomático entre Washington e Teerã.

Durante o fórum, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, também se reuniu com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, ampliando as articulações políticas paralelas ao encontro ministerial.

Após as discussões, o chanceler egípcio Badr Abdelatty demonstrou otimismo quanto a um possível avanço nas negociações. Em entrevista à AFP, ele afirmou que um acordo entre Estados Unidos e Irã pode ser alcançado “nos próximos dias”.

O ministro destacou ainda o empenho diplomático em curso: “Estamos trabalhando muito para ajudar a alcançar um acordo final entre os Estados Unidos e o Irã”. Ele acrescentou: “Estamos pressionando muito para avançar”.