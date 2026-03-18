Presidente do Irã confirma "assassinato covarde" do ministro da Inteligência

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, condenou as mortes de importantes autoridades do país em ataques recentes, classificando os episódios como um “assassinato covarde” e responsabilizando Israel pelas ações. As declarações foram feitas após a confirmação da morte do ministro da Inteligência, Esmail Khatib, em uma ofensiva noturna atribuída ao governo israelense.

Em publicação na rede social X, Pezeshkian lamentou profundamente as perdas e destacou o impacto das mortes sobre o país. “O assassinato covarde dos meus queridos colegas Esmail Khatib, (principal autoridade de segurança nacional) Ali Larijani e (ministro da Defesa) Aziz Nasirzadeh, juntamente com alguns de seus familiares e membros de suas equipes, nos deixou com o coração partido”, afirmou o presidente iraniano.

De acordo com o governo de Israel, Khatib teria sido morto em um ataque aéreo realizado durante a madrugada. Já Ali Larijani foi atingido em uma ofensiva aérea no dia anterior, enquanto Aziz Nasirzadeh morreu no primeiro dia dos bombardeios conduzidos por forças dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro.

Pezeshkian também prestou condolências à população iraniana e ressaltou o peso político das perdas. “Ofereço minhas condolências ao grande povo do Irã pelo martírio de dois membros do gabinete, do secretário da Assembleia do Povo e dos comandantes militares e da Basij. Tenho certeza de que seu caminho continuará mais forte do que antes”, declarou.