Putin classifica ataque ucraniano contra centro de controle aéreo russo como "ato de terrorismo"

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu com o Conselho de Segurança do país para discutir o ataque realizado pela Ucrânia contra o centro regional de Rostov-on-Don. A estrutura é responsável pelo controle do tráfego aéreo no sul do território russo. Durante o encontro, Putin classificou o episódio como um "ato de terrorismo". As informações são da RT Brasil.

Segundo o Kremlin, a ação envolveu drones que atingiram o prédio administrativo da estrutura, provocando interrupções temporárias no sistema de controle aéreo da região. "Estes são os eventos que ocorreram no início desta manhã. O regime de Kiev cometeu mais um ato, sem dúvida de natureza terrorista", declarou o presidente russo.

Vladimir Putin também destacou riscos à aviação civil, embora tenha afirmado que não houve vítimas ou incidentes mais graves. "Felizmente, nenhum incidente trágico ocorreu graças ao trabalho altamente profissional de nossos controladores de tráfego aéreo", disse o mandatário.

Voos suspensos e previsão de normalização

O Ministério dos Transportes da Rússia informou que diversas operações aéreas foram temporariamente suspensas após os ataques com drones. Entre os aeroportos afetados estão cidades como Sochi, Krasnodar, Volgogrado, Gelendzhik e outras localidades do sul do país.

O vice-primeiro-ministro dos Transportes, Vitaly Savelyev, informou durante a reunião que o tráfego aéreo no sul da Rússia deve ser totalmente restabelecido em até dois ou três dias.

Trégua do Dia da Vitória

O Ministério da Defesa russo afirmou que, apesar da trégua declarada em razão do Dia da Vitória, foram registradas ações militares atribuídas às forças ucranianas. "No total, foram registradas 1.365 violações do cessar-fogo na área da operação militar especial", informou a pasta, que posteriormente atualizou o número para 1.630.

Segundo o ministério, as forças russas responderam de forma "simétrica" às ações, com ataques contra posições militares e estruturas associadas a lançamentos de foguetes, artilharia e drones.

Acusações e contexto do conflito

O governo russo também acusa Kiev de realizar ataques frequentes contra áreas civis nas regiões fronteiriças, incluindo infraestrutura urbana e veículos. Segundo Moscou, drones e mísseis atingem residências, centros comerciais e áreas de lazer.

O Ministério da Defesa afirma ainda que grupos de sabotagem atuariam dentro do território russo, com ações voltadas contra ferrovias, pontes e outras estruturas estratégicas.