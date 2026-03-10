Putin conversa com o presidente do Irã e reafirma apoio à desescalada do conflito no Oriente Médio

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, para tratar da situação no Oriente Médio. A informação foi divulgada pelo Kremlin nesta terça-feira (10). Segundo a RT Brasil, durante a ligação, os dois chefes de Estado abordaram a escalada do conflito relacionada às agressões militares conduzidas pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã.

Putin reiterou apoio a uma rápida desescalada das tensões e à busca de uma solução política para a crise. De acordo com o comunicado, Pezeshkian agradeceu o apoio prestado por Moscou, especialmente a assistência humanitária enviada ao país em meio ao agravamento do cenário regional. Esta foi a segunda ligação entre Putin e Pezeshkian desde o início das agressões de Tel Aviv e Washington contra o Irã.

Na sexta-feira (6), o presidente russo telefonou ao líder iraniano para manifestar condolências após os atentados que provocaram o assassinato do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei, além de integrantes do alto comando militar e civis. Na ocasião, Putin também reafirmou a posição de Moscou em defesa de uma cessação imediata das hostilidades e do retorno às negociações políticas e diplomáticas envolvendo o Irã e o Oriente Médio.

Conversa com Trump

Na segunda-feira (9), Putin também conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o assessor presidencial russo Yuri Ushakov, a ligação ocorreu por iniciativa de Washington. Ushakov afirmou que Putin apresentou "uma série de considerações visando à rápida resolução política e diplomática do conflito iraniano".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que Moscou já havia apresentado diferentes propostas de mediação antes mesmo do início da atual escalada militar. "Muitas dessas propostas permanecem em aberto, como o presidente observou ontem. A Rússia está pronta para prestar sua assistência da melhor maneira possível e ficaria feliz em fazê-lo, mas vocês sabem que isso requer entendimento e acordo multifacetados, então teremos que ser pacientes", disse.