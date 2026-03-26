Putin diz que turbulências na economia global são cada vez mais frequentes: “nova realidade”

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (26) que a economia global atravessa um período de instabilidade recorrente. A declaração foi feita durante congresso da União Russa de Industriais e Empresários, segundo a RT Brasil. “As turbulências no comércio e nos investimentos nas relações internacionais estão ocorrendo com cada vez mais frequência e se tornando uma nova realidade”, afirmou.

O líder russo acrescentou que esse cenário “acompanha a transição de toda a economia global para um novo estado”. Putin também destacou a necessidade de resposta diante desse contexto. De acordo com ele, a Rússia deve se manter forte para “enfrentar os desafios do nosso tempo”.

Situação econômica da Rússia

Ao abordar o cenário interno, Putin afirmou que o país conseguiu preservar indicadores econômicos. “Apesar das dificuldades objetivas e das restrições artificiais impostas ao nosso país, conseguimos manter a estabilidade macroeconômica”, disse.

Ele também mencionou “taxas de inflação e desemprego sustentáveis e previsíveis”. Segundo o presidente, o país segue atuando para garantir crescimento econômico e enfrentar desafios sociais.

Sanções e contexto internacional

Putin também comentou as sanções impostas por países ocidentais e mencionou eventos ocorridos a partir de 2014. “Todos conhecemos bem os acontecimentos de 2014, quando a Rússia se viu obrigada, nos forçaram [...] a tomar todas as medidas necessárias para proteger nosso povo na Crimeia e, mais tarde, no sudeste da Ucrânia em geral”, afirmou.

Na sequência, criticou as medidas adotadas contra o país. “Depois disso, vieram as sanções ilegais. São ilegais [...] porque nunca foram respaldadas por decisões da Organização das Nações Unidas”, declarou.