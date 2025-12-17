247 - A Rússia certamente atingirá os objetivos de sua operação militar especial na Ucrânia, afirmou nesta quarta-feira o presidente russo, Vladimir Putin.

“Os objetivos de nossa operação militar especial serão certamente alcançados”, disse Putin durante uma reunião ampliada do Conselho do Ministério da Defesa da Rússia, conforme declarações divulgadas pela Sputnik.

O presidente acrescentou que a tarefa de criar e ampliar uma 'zona de segurança na Ucrânia' também será executada de forma consistente pelas Forças Armadas russas, de acordo com a reportagem.

Por sua vez, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou mais cedo esta semana que ainda não foi possível chegar a um acordo com os Estados Unidos sobre a questão territorial no contexto da resolução do conflito armado com a Rússia.

Em 14 de dezembro, ocorreram em Berlim negociações sobre um possível acordo para a Ucrânia, nas quais foi discutido um plano de paz de 20 pontos. A reunião contou com a participação do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, do genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, e do próprio Zelensky. As conversas duraram cinco horas. Uma segunda rodada de negociações foi realizada na segunda-feira, também em Berlim.

“Nossos representantes continuarão o diálogo com seus colegas norte-americanos. A delegação ucraniana está trabalhando quase sem parar para alcançar resultados… Nem todas as questões são simples. Há questões complexas, especialmente relacionadas a territórios… Já houve diálogo suficiente sobre territórios. Acredito que, no momento, temos posições diferentes”, disse Zelensky em entrevista coletiva na segunda-feira.

Na segunda-feira, o jornal Politico informou que a Ucrânia rejeitou uma proposta de criação de uma “zona econômica livre” desmilitarizada no Donbass.

Desde meados de novembro, os Estados Unidos vêm promovendo um novo plano de paz para a Ucrânia. Em 2 de dezembro, o presidente russo, Vladimir Putin, recebeu Witkoff e Kushner no Kremlin. A visita dos representantes dos EUA à Rússia esteve relacionada à discussão do plano de paz proposto por Washington. Putin afirmou que os EUA dividiram o plano inicial de 27 pontos apresentado à Rússia em quatro partes e propuseram discutí-las separadamente. (Com informações da Sputnik).