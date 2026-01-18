Qualquer ataque dos EUA pode provocar uma 'resposta dura', afirma o Irã

Por Parisa Hafezi

18 Jan (Reuters) - O presidente do Irã advertiu neste domingo que qualquer ataque dos EUA provocaria uma "resposta dura" de Teerã, depois que uma autoridade iraniana disse que pelo menos 5.000 pessoas, incluindo cerca de 500 membros da segurança do país, foram mortas em protestos.

Os protestos no Irã, iniciados no mês passado no Grande Bazar de Teerã por causa de queixas econômicas, rapidamente se tornaram políticos e se espalharam por todo o país, atraindo participantes de todas as gerações e grupos de renda - lojistas, estudantes, homens e mulheres, pobres e ricos - pedindo o fim do governo clerical.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou várias vezes intervir se os manifestantes continuassem a ser mortos nas ruas ou fossem executados. Ele disse em uma entrevista ao site Politico no sábado: "é hora de buscar uma nova liderança no Irã".

O Irã indicou neste domingo que poderia prosseguir com a execução de pessoas detidas durante a agitação e, com seus governantes clericais enfrentando uma pressão internacional crescente sobre a agitação mais sangrenta desde a revolução islâmica de 1979, está tentando impedir Trump de intervir.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, advertiu em X que a resposta de Teerã "a qualquer agressão injusta será dura", acrescentando que qualquer ataque ao líder supremo do país é "equivalente a uma guerra total contra a nação".

Os protestos diminuíram na semana passada após uma violenta repressão.

Na sexta-feira, Trump agradeceu aos líderes de Teerã em uma publicação na mídia social, dizendo que eles haviam cancelado as execuções programadas de 800 pessoas. Ele transferiu os ativos militares dos EUA para a região, mas não especificou o que poderia fazer.

Um dia depois, o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, classificou Trump de "criminoso", reconhecendo "vários milhares de mortes" que ele atribuiu a "terroristas e desordeiros" ligados aos EUA e a Israel.

O judiciário do Irã indicou que as execuções podem continuar.