Putin conversa com Irã e Israel em meio às ameaças de Trump e oferece mediação

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve nesta sexta-feira (16) conversas telefônicas com o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. Segundo informações oficiais divulgadas pelo Kremlin, os diálogos tiveram como foco o fortalecimento de parcerias estratégicas, a cooperação econômica e a busca por soluções políticas e diplomáticas para a estabilidade regional.

De acordo com informações publicadas originalmente pela agência Sputnik International, Putin e Pezeshkian reafirmaram o compromisso de aprofundar a parceria estratégica entre Rússia e Irã, com ênfase na implementação de projetos econômicos conjuntos e na defesa de iniciativas diplomáticas para enfrentar os desafios atuais da região.

Em comunicado, o Kremlin informou que houve a confirmação mútua do empenho em ampliar a cooperação bilateral. “O compromisso mútuo de fortalecer ainda mais a parceria estratégica russo-iraniana foi confirmado”, destacou a nota oficial da presidência russa.

O texto acrescenta que os dois líderes também reafirmaram a disposição de avançar na execução de projetos econômicos conjuntos em diferentes áreas, considerados pilares centrais do relacionamento entre Moscou e Teerã. A cooperação econômica tem sido apresentada como um dos principais instrumentos para consolidar os laços estratégicos entre os dois países.

Durante a conversa, o presidente iraniano apresentou a Putin um panorama das medidas adotadas pela liderança do Irã para estabilizar a situação interna. “Durante a conversa telefônica, o presidente da República Islâmica do Irã, Masoud Pezeshkian, informou o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, sobre os esforços ativos da liderança iraniana para normalizar a situação no país”, informou o Kremlin.

Ainda segundo o comunicado, Rússia e Irã compartilham a defesa de uma rápida redução das tensões em torno do Irã, ressaltando que os problemas devem ser enfrentados por meio do diálogo e da diplomacia. Moscou tem reiterado que atua não apenas em apoio ao Irã, mas também em favor da estabilidade de todo o Oriente Médio, buscando evitar uma escalada de conflitos.

No mesmo dia, Vladimir Putin também conversou por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo o Kremlin, a conversa teve como tema central a situação no Oriente Médio e o contexto envolvendo o Irã. “O presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve uma conversa telefônica com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foram discutidas a situação no Oriente Médio e a situação em torno do Irã”, afirmou o governo russo em nota.

Durante o diálogo com Netanyahu, Putin expôs as posições fundamentais da Rússia em defesa da intensificação de medidas políticas e diplomáticas como caminho para a estabilidade regional. De acordo com o comunicado, o presidente russo destacou a necessidade de fortalecer iniciativas de diálogo para conter a escalada de tensões e promover soluções negociadas no Oriente Médio.

As conversas com os líderes do Irã e de Israel evidenciam o esforço do Kremlin em manter canais abertos com diferentes atores centrais da região, reforçando a defesa da diplomacia como principal instrumento para enfrentar os conflitos e preservar a estabilidade no Oriente Médio.