Regime do Irã está "intacto", admite Inteligência dos EUA

247 - A comunidade de inteligência dos Estados Unidos avalia que o regime iraniano continua em funcionamento, apesar de ter sofrido impactos significativos em sua estrutura militar e liderança. A análise foi apresentada pela diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, durante audiência no Comitê de Inteligência do Senado sobre ameaças globais, segundo a CNN.

De acordo com Gabbard, “o regime parece estar intacto, mas amplamente degradado devido aos ataques à sua liderança e às suas capacidades militares”.

Reconstrução militar pode levar anos

A diretora destacou que, caso o governo iraniano consiga se manter, o país deverá iniciar um processo prolongado de reconstrução de suas forças armadas. “A comunidade de inteligência avalia que, se um regime hostil sobreviver, provavelmente buscará iniciar um esforço de anos para reconstruir seu aparato militar, incluindo mísseis e veículos aéreos não tripulados”, afirmou.

As declarações ocorrem após a morte de importantes lideranças iranianas, incluindo o aiatolá Ali Khamenei, em meio às operações militares conduzidas por Estados Unidos e Israel.

Infraestrutura nuclear e sanções agravam cenário

Antes do início das operações militares no fim de fevereiro, a inteligência norte-americana já avaliava que o Irã tentava se recuperar de danos severos em sua infraestrutura nuclear. Segundo Gabbard, “o Irã estava tentando se recuperar dos danos severos à sua infraestrutura nuclear sofridos durante a guerra de 12 dias e continuava a se recusar a cumprir suas obrigações nucleares”.

Ela não detalhou os esforços de reconstrução nem indicou se Teerã busca restabelecer sua capacidade de enriquecimento nuclear.

A diretora também ressaltou que a campanha de “pressão máxima” dos Estados Unidos, combinada com a retomada de sanções europeias, contribuiu para deteriorar a posição estratégica do país. “As capacidades convencionais de projeção militar do Irã foram amplamente destruídas, deixando opções limitadas”, declarou.

O impacto econômico das sanções é apontado como um fator de risco para a estabilidade interna. Segundo Gabbard, “as tensões internas provavelmente aumentarão à medida que a economia iraniana piora”.

Capacidade de mísseis segue em foco

Apesar das perdas, autoridades norte-americanas alertam para o avanço tecnológico do Irã na área de mísseis. Gabbard reiterou que o país “poderia usar” tecnologias existentes para desenvolver um míssil balístico intercontinental viável militarmente antes de 2035, caso decida seguir por esse caminho.

O diretor da CIA, John Ratcliffe, reforçou a preocupação ao afirmar que o Irã vem acumulando experiência com tecnologias mais avançadas por meio de seu programa espacial. Segundo ele, “o Irã está ganhando experiência com tecnologias de propulsão mais poderosas por meio do seu programa de veículos de lançamento espacial” e, “se não for impedido, teria a capacidade de alcançar o território continental dos Estados Unidos com mísseis”.