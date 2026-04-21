Reino Unido proíbe cigarros para pessoas nascidas após 2009

247 - O Parlamento do Reino Unido aprovou, na segunda-feira (20), uma proposta que proíbe a venda de cigarros a qualquer pessoa nascida após 1º de janeiro de 2009.

O texto ainda precisa ser sancionado pelo Palácio de Buckingham antes de avançar para a fase de regulamentação, podendo também impor restrições à venda de vapes e outros produtos de nicotina.

A legislação aprovada mantém a permissão para o consumo de cigarros e vapes em residências privadas. O governo do Reino Unido também será autorizado a implementar um novo sistema de registro para produtos de tabaco e vapes que entrem no país, com o objetivo de aprimorar a fiscalização.

Fumar em áreas designadas do lado externo de bares e outros estabelecimentos de hospitalidade continuará sendo permitido. O projeto de lei também amplia a proibição do fumo para uma série de espaços públicos ao ar livre, como parques infantis e áreas externas de escolas e hospitais.

Atualmente, apenas as Maldivas possuem uma legislação que proíbe uma geração inteira de fumar.