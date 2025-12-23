Rubio diz que EUA anunciarão sanções contra quem “coagir” plataformas americanas

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o governo do presidente Donald Trump adotará medidas para impedir a entrada no país de autoridades estrangeiras acusadas de promover censura contra plataformas e opiniões americanas. A declaração marca um novo capítulo da ofensiva diplomática da Casa Branca contra iniciativas regulatórias europeias voltadas ao ambiente digital.

No comunicado divulgado na rede social X, Marco Rubio declarou que a política externa dos Estados Unidos passará a reagir de forma direta a esse tipo de ação

“Por muito tempo, ideólogos na Europa lideraram esforços organizados para coagir plataformas americanas a punir pontos de vista americanos aos quais se opõem. O governo Trump não tolerará mais esses atos flagrantes de censura extraterritorial. Hoje, tomará medidas para impedir a entrada nos Estados Unidos de figuras importantes do complexo industrial da censura global. Estamos prontos e dispostos a expandir essa lista se outros não mudarem de posição”, escreveu Rubio.

Na publicação, o secretário não citou nomes nem países específicos, mas deixou claro que as restrições migratórias poderão ser ampliadas caso, segundo ele, as práticas denunciadas não sejam revertidas. A declaração associa diretamente políticas regulatórias estrangeiras ao que o governo americano classifica como violação da liberdade de expressão.

A fala de Rubio ocorre em um contexto de críticas recorrentes do presidente Donald Trump a líderes europeus e a iniciativas que buscam regular conteúdos em plataformas digitais. O governo dos Estados Unidos sustenta que tais ações representam tentativas de interferência externa sobre empresas americanas e sobre o debate público no país.