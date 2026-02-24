Rússia alerta para riscos de confronto entre potências nucleares

247 - A Rússia divulgou nesta terça-feira (24) um comunicado oficial no qual alerta para os riscos de um possível confronto entre potências nucleares em um contexto de tensões internacionais crescentes, segundo informou a agência Reuters. A declaração foi emitida pelo Ministério das Relações Exteriores de Moscou e chama a atenção para os perigos de escalada que, na visão do governo russo, ameaçam a estabilidade global.

No documento, o Itamaraty russo afirma que a intensificação de rivalidades entre países que possuem armamento nuclear pode aumentar a probabilidade de um incidente de grandes proporções. A nota destaca que tal cenário exigiria medidas imediatas para evitar que disputas geopolíticas se transformem em confrontos diretos.

O comunicado enfatiza a necessidade de responsabilidade e moderação por parte dos governos que detêm ogivas nucleares, responsabilizando diversas nações pelo agravamento das tensões. A Rússia expressa preocupação com o aumento de exercícios militares e a modernização dos arsenais, argumentando que tais movimentos contribuem para um ambiente internacional mais volátil.

Autoridades russas assinalam que garantir a segurança global requer diálogo diplomático e cooperação em pactos de controle de armas, além do respeito aos tratados existentes. O pronunciamento ressalta que, sem um compromisso firme com acordos multilaterais, o risco de confrontos acidentais ou deliberados entre potências nucleares permanece elevado.

Analistas consultados pela Reuters observam que o alerta russo ocorre em meio a uma série de eventos que têm exacerbado desconfianças entre grandes potências, incluindo debates sobre expansão de alianças militares e sanções econômicas. Esses elementos, segundo especialistas, reforçam as preocupações expressas no comunicado divulgado pelo governo de Moscou.

O alerta vem em um momento de intensas discussões diplomáticas sobre mecanismos para reduzir tensões estratégicas e evitar a proliferação nuclear, enquanto líderes mundiais buscam equilibrar a dissuasão com iniciativas de desarmamento.