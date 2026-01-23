Rússia denuncia ingerência externa em distúrbios no Irã e reafirma apoio à soberania do país persa

247 - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia reafirmou seu apoio à soberania do Irã após os distúrbios ocorridos no início de janeiro, que tiveram como objetivo comprometer a estabilidade política e social do país persa. A avaliação russa destaca tanto a atuação das autoridades iranianas quanto a mobilização popular em defesa da ordem constitucional.

A posição foi expressa pela porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, em declarações reproduzidas pela emissora iraniana HispanTV, que informou sobre a leitura de Moscou a respeito dos acontecimentos recentes no Irã.

“Saudamos a normalização contínua da situação no Irã após os tumultos e atos de desobediência instigados do exterior nos primeiros dias do novo ano. Os esforços das autoridades para manter a ordem pública e, crucialmente, as milhares de marchas de cidadãos iranianos em apoio à ordem constitucional, à soberania e à independência do país frustraram os planos destrutivos destinados a desestabilizar a situação”, afirmou Zakharova.

A porta-voz russa afirmou que forças estrangeiras hostis estavam por trás dos episódios de violência, com a intenção de promover uma chamada “revolução colorida” no país.

A diplomata ressaltou ainda que a Rússia manifesta solidariedade ao povo iraniano diante das vítimas dos ataques. Moscou, segundo ela, transmite “suas mais sinceras condolências às famílias e entes queridos daqueles que perderam suas vidas” e deseja “uma rápida recuperação aos feridos”.

Zakharova acrescentou que a Rússia mantém contato próximo com seus parceiros iranianos e reafirmou a disposição do país em contribuir para a redução das tensões regionais. Nesse contexto, fez um apelo para que todas as partes evitem “ações impulsivas que coloquem em risco a paz e a segurança internacionais”.