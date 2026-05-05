Autoridades de Brasil e Rússia se reúnem em Moscou para diálogo diplomático

247 - O vice-chanceler da Rússia, Georgy Borisenko, e o vice-ministro Andrey Rudenko receberam nesta terça-feira (5), em Moscou, o embaixador do Brasil, Sérgio Rodrigues dos Santos. A reunião tratou de temas de política externa e questões geopolíticas sensíveis, segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. As informações são da RT Brasil.

De acordo com a chancelaria russa, o encontro ocorreu em "uma atmosfera amigável e construtiva" e foi classificado como uma "troca confidencial de opiniões sobre a problemática do Oriente Médio", com foco na situação da região do Golfo Pérsico e seus impactos nos mercados globais.

Cooperação entre Brasil e Rússia

Ainda segundo o comunicado, o encontro também abordou perspectivas de ampliação da coordenação entre Brasil e Rússia em política externa. O ministério destacou que houve "uma avaliação geral do estado atual e das perspectivas de ampliação da coordenação de política externa entre os dois países".

Além disso, os diplomatas trataram de parcerias regionais e de temas multilaterais. "Houve uma troca substancial de opiniões sobre a situação na região Ásia-Pacífico e sobre a cooperação com países asiáticos, inclusive no âmbito de organizações multilaterais", informou a chancelaria russa.