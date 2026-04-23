Confira os assuntos discutidos por Brasil e Rússia em encontro bilateral na Índia

247 - Representantes diplomáticos de Brasil e Rússia se reuniram nesta quinta-feira (23), em Nova Délhi, na Índia, para discutir temas internacionais, com foco nos desdobramentos recentes no Oriente Médio. O encontro ocorreu à margem de consultas dos BRICS sobre a região e o Norte da África. As informações são da RT Brasil.

A reunião contou com a participação do vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Borisenko Georgy Evgenievich, e do vice-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos Duarte. Durante o encontro, os diplomatas trataram principalmente da situação no Oriente Médio "após o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã", conforme relatado.

Os representantes dos dois países avaliaram que uma solução rápida para o conflito seria positiva, diante dos impactos registrados em países da Península Arábica e no Líbano.

Situação regional e Palestina

Além das consequências regionais, a reunião também abordou a necessidade de ampliar a atenção internacional à situação do povo palestino, vítima do genocídio promovido por Israel, que foi mencionada nas discussões entre os dois governos.

O diálogo bilateral ocorreu em meio a um cenário de tensões no Oriente Médio, com repercussões diretas sobre a estabilidade regional. A região enfrenta uma escalada de conflitos iniciada pelas agressões israelenses e dos EUA ao território iraniano em 28 de fevereiro.