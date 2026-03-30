Rússia revoga credenciamento de diplomata britânico após acusação de espionagem

247 - A Rússia revogou o credenciamento de um diplomata britânico acusado de envolvimento em atividades de espionagem e sabotagem, segundo informações divulgadas pelas autoridades de segurança do país. O segundo-secretário da embaixada do Reino Unido em Moscou foi instruído a deixar o território russo no prazo de duas semanas.

De acordo com a agência noticiosa TASS, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) afirmou ter identificado evidências de atividades de inteligência conduzidas pelo diplomata. O órgão informou que a decisão foi tomada após investigações de contrainteligência que apontaram irregularidades na atuação do representante britânico.

Segundo o FSB, Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg, nascido em 1º de junho de 1996, teria fornecido informações falsas ao solicitar autorização de entrada no país, o que violaria a legislação russa. Ainda de acordo com o serviço de segurança, foram identificados indícios de que o diplomata estaria envolvido em ações de coleta de informações sensíveis durante encontros informais com especialistas russos da área econômica.

O órgão também declarou que as atividades atribuídas ao diplomata representam uma ameaça à segurança nacional.

Com base nessas conclusões, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em coordenação com outras agências governamentais, decidiu pela revogação do credenciamento do diplomata e determinou sua saída do país em até duas semanas.

O FSB acrescentou que continuará adotando medidas contra ações que classifica como atividades de inteligência e sabotagem por parte de serviços estrangeiros. O órgão também alertou cidadãos russos a evitarem encontros não autorizados com diplomatas britânicos, inclusive nas dependências da missão diplomática do Reino Unido em Moscou.