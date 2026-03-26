247 - O enviado especial da Presidência da Rússia, Kirill Dmitriev, alertou nesta quinta-feira (26) sobre o que classificou como a maior crise energética da história, ressaltando que a situação poderia ser mitigada com o fornecimento de energia russa. Ele reforçou que as medidas adotadas pelas autoridades europeias e britânicas para restringir o acesso à energia russa estão prejudicando a própria economia: "Os burocratas do Reino Unido/UE continuam a dar tiros no próprio pé - sem bom senso, sem pés, sem petróleo e gás", afirmou, prevendo uma "desindustrialização muito severa", informa a RT Brasil.

Segundo Dmitriev, "vemos que se aproxima a crise energética mais grave de toda a história da humanidade. Nem a Europa nem o Reino Unido estão preparados para ela". O enviado russo atribuiu a crise às políticas europeias: "Tudo por causa das decisões equivocadas de políticos britânicos e europeus em relação à energia", disse Dmitriev.

O alerta ocorre em meio à desestabilização do mercado global de combustíveis, provocada pelas agressões conduzidas pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã. O bloqueio parcial do Estreito de Ormuz reduziu a oferta mundial de hidrocarbonetos, elevando os preços da energia e aumentando a pressão sobre economias dependentes de importações.