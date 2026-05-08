Rússia se manifesta em meio a nova escalada no Oriente Médio e faz apelo por diálogo

247 - O governo da Rússia fez um apelo nesta sexta-feira (8) para que as partes envolvidas no conflito no Oriente Médio evitem novas confrontações e ações unilaterais. A declaração foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores russo, segundo a RT Brasil.

"Moscou conclama todas as partes envolvidas no atual confronto na região a se absterem de medidas unilaterais e iniciativas de confronto que possam prejudicar os esforços destinados a alcançar um entendimento mútuo entre Irã e Estados Unidos", afirma o comunicado.

A manifestação ocorreu após reunião entre o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexánder Alimov, e representantes diplomáticos de países do Conselho de Cooperação dos Estados Árabes do Golfo Pérsico. Participaram embaixadores de Bahrein, Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, além da Jordânia.

A posição do governo russo foi divulgada após a troca de ataques entre Estados Unidos e Irã entre a noite de quinta-feira (7) e a madrugada desta sexta-feira (8).