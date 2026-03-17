Saiba quem era Ali Larijani, maior articulador político dos bastidores do Irã, morto em bombardeio israelense aos 67 anos

Reuters - O veterano político iraniano Ali Larijani foi uma das figuras mais poderosas da República Islâmica, um dos arquitetos de sua política de segurança e um conselheiro próximo do aiatolá Ali Khamenei até a morte do líder supremo em um ataque aéreo no mês passado.

Ele foi morto aos 67 anos, informou a mídia iraniana nesta terça-feira. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, havia declarado anteriormente, também nesta terça-feira, que ele havia sido morto em um ataque israelense.

Descendente de uma importante família clerical, com irmãos que ascenderam a altos cargos após a Revolução Islâmica de 1979, Larijani era visto como astuto e pragmático, mas sempre firmemente determinado a defender o sistema teocrático de governo do Irã.

Comandante da Guarda Revolucionária durante a guerra Irã-Iraque, tornou-se chefe da emissora nacional do Irã antes de assumir a presidência do Conselho Supremo de Segurança Nacional, além de sua atuação como membro do parlamento, onde foi presidente por 12 anos.

Seu papel como o principal conhecedor dos bastidores do Irã de Khamenei lhe conferiu responsabilidades em uma ampla gama de áreas, incluindo negociações nucleares cruciais com o Ocidente, a gestão das relações regionais de Teerã e a repressão de distúrbios internos.

Apesar de seu compromisso inabalável com o regime absolutista de Khamenei, ele defendia uma abordagem mais cautelosa do que outras figuras linha-dura, por vezes demonstrando disposição para promover os objetivos do Irã por meio da diplomacia e para lidar com a oposição interna com palavras conciliadoras.

Mas, apesar de sua relativa moderação, ele teria desempenhado um papel central na repressão de protestos em massa em janeiro. A violenta repressão, que matou milhares de manifestantes, levou Washington a impor sanções contra ele no mês passado.

Após o início dos ataques EUA-Israel em 28 de fevereiro, ele foi uma das primeiras figuras importantes do Irã a se pronunciar, acusando os agressores de buscarem desintegrar e saquear o país. Ele também emitiu severas advertências contra quaisquer potenciais manifestantes.

Os ataques representaram o fracasso definitivo de uma política nuclear que ele ajudara a conceber, a qual tentava construir capacidade atômica no limite das normas internacionais, sem provocar um ataque.

Ao seguir essa política, ele projetou a voz do líder supremo, usando suas habilidades de comunicação para construir uma relação de confiança com os negociadores ocidentais e expor a visão de Khamenei em frequentes entrevistas na televisão.

Mesmo que ele tivesse sobrevivido à guerra atual, esse papel poderia ter sido reduzido. Na disputa pelo controle após a morte de Khamenei, foram os Guardas que assumiram um papel cada vez maior, deixando menos decisões para figuras políticas influentes como Larijani.

ASCENSÃO APÓS A REVOLUÇÃO

Ali Larijani nasceu em 1958 em Najaf, a importante cidade iraquiana dedicada ao islamismo xiita e lar de muitos clérigos iranianos proeminentes, como seu pai, que fugiram do que consideravam o regime opressor do xá.

Ele se mudou para o Irã ainda criança, concentrando-se posteriormente nos estudos e obtendo um doutorado em filosofia. Mas o ambiente clerical de sua família o teria tornado profundamente consciente das correntes religiosas revolucionárias que percorriam sua terra natal na década de 1970.

Quando Larijani tinha 20 anos, a Revolução Islâmica derrubou o xá e instalou o aiatolá Ruhollah Khomeini como líder supremo.

Quando o Iraque invadiu o Irã ao longo de uma frente de 800 km (500 milhas) meses após a revolução, Larijani juntou-se ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, uma nova unidade militar, ideologicamente motivada e dedicada a Khomeini.

À medida que a guerra contra o Iraque de Saddam Hussein se tornava o grande teste de fibra de uma nova geração de líderes iranianos, Larijani ascendeu ao posto de oficial de estado-maior, um comandante focado nas tarefas organizacionais nos bastidores que ditavam o esforço de guerra.

Seu sucesso nessa função, juntamente com suas conexões familiares, ajudaram a impulsionar sua ascensão na nova República Islâmica. Também garantiram seus laços estreitos com a Guarda Revolucionária, uma instituição militar cuja importância continuaria a crescer ao longo de sua vida.

Após a guerra, Larijani tornou-se ministro da cultura e, em seguida, chefe da emissora estatal iraniana, IRIB, um cargo crucial em um país onde a mensagem ideológica sempre foi fundamental para o exercício do poder interno.

Larijani foi nomeado para o gabinete pelo inconstante presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, no cargo de 1989 a 1997. Khamenei, entretanto, tornou-se líder supremo em 1989, após a morte de Khomeini.

Larijani teria um lugar privilegiado para acompanhar a longa luta pelo poder entre Rafsanjani e Khamenei – uma lição inigualável da alta política iraniana.

Após sua passagem pela IRIB, assumiu a chefia do Conselho Supremo de Segurança Nacional, o principal órgão de política externa e de segurança do Irã. Em 2005, candidatou-se à presidência, mas não obteve sucesso, antes de ser eleito para o parlamento dois anos depois.

Dois de seus irmãos também desfrutavam de altos cargos – sinais de uma família em ascensão.

Seu irmão mais velho, Mohammad-Javad, foi membro do parlamento antes de se tornar um importante conselheiro de Khamenei. Um irmão mais novo, Sadiq, tornou-se clérigo e ascendeu ao cargo de chefe do judiciário.

NEGOCIADOR CHEFE NUCLEAR

Como principal negociador nuclear de 2005 a 2007, Larijani foi responsável por defender o que Teerã afirma ser seu direito de enriquecer urânio – um processo necessário para produzir combustível para uma usina nuclear, mas que também pode fornecer material para uma ogiva nuclear.

A pressão sobre o Irã em relação ao seu programa nuclear aumentou consideravelmente após a descoberta, em 2003, de que o país possuía instalações de enriquecimento que não havia divulgado aos inspetores internacionais, o que gerou temores de que estivesse buscando desenvolver uma bomba e levou à imposição de sanções.

Sempre negou querer uma bomba.

Larijani comparou os incentivos europeus para o abandono da produção de combustível nuclear a "trocar uma pérola por uma barra de chocolate". Embora fosse amplamente considerado um pragmático, ele afirmou que o programa nuclear iraniano "jamais poderá ser destruído".

"Porque, uma vez que você descobre uma tecnologia, eles não podem tirar essa descoberta de você", disse ele ao programa Frontline da PBS em setembro de 2025. "É como se você fosse o inventor de uma máquina e a máquina fosse roubada de você. Você ainda pode construí-la novamente."

Larijani fez repetidas visitas a Moscou e se encontrou com o presidente Vladimir Putin , ajudando Khamenei a administrar um aliado fundamental e uma potência mundial que atuava como contrapeso à pressão das duas primeiras administrações do presidente dos EUA, Donald Trump.

Ele também foi encarregado de impulsionar as negociações com a China, o que levou a um acordo de cooperação de 25 anos em 2021.

Como presidente do parlamento de 2008 a 2020, ele teve um papel fundamental para garantir que o acordo nuclear com seis potências mundiais, firmado em 2015, atendesse às exigências dos linha-dura iranianos, que se mostravam céticos. Trump retirou os EUA do acordo, fruto de negociações árduas, durante seu primeiro mandato, em 2018.

PAPEL NA REPRESSÃO DE PROTESTOS

Larijani foi novamente nomeado chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional no ano passado, após uma guerra aérea de 12 dias iniciada por Israel.

Ele estava trabalhando para evitar um ataque ao Irã até pouco antes do início da guerra.

"Na minha opinião, essa questão é solucionável", disse Larijani à televisão estatal de Omã no início deste ano, referindo-se às negociações com os EUA. "Se a preocupação dos americanos é que o Irã não avance em direção à aquisição de uma arma nuclear, isso pode ser resolvido."

Mas Washington também o denunciou pelo papel do conselho na repressão de protestos em massa em janeiro, mesmo depois de ele e outros políticos de alto escalão terem dito inicialmente que as manifestações sobre a economia eram permitidas.

Segundo um comunicado do governo dos EUA detalhando as sanções contra ele e outros funcionários em resposta à repressão, Larijani estava na linha de frente da repressão.

"Larijani foi um dos primeiros líderes iranianos a incitar a violência em resposta às demandas legítimas do povo iraniano", afirmou um comunicado do Departamento do Tesouro dos EUA em 15 de janeiro, acrescentando que ele agiu a mando de Khamenei.

Organizações de direitos humanos afirmam que milhares de pessoas foram mortas em uma repressão, o pior episódio de agitação interna no Irã desde a Revolução Islâmica.

Entretanto, uma das filhas de Larijani foi demitida de seu cargo de professora de medicina na Universidade Emory, nos EUA, após protestos de ativistas iranianos-americanos indignados com seu papel na repressão das manifestações.