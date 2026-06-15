Sánchez vê acordo entre EUA e Irã como oportunidade para “uma nova etapa no Oriente Médio”

247 - O presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, comemorou o acordo de paz anunciado entre Estados Unidos e Irã e voltou a defender a diplomacia como única alternativa para a resolução de conflitos internacionais. A declaração foi publicada nas redes sociais após o anúncio do entendimento que prevê o encerramento das operações militares e a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o comércio global de energia.

O pacto foi resultado de semanas de negociações mediadas principalmente pelo Paquistão e, posteriormente, pelo Catar. O entendimento ocorre após mais de três meses de confrontos que provocaram milhares de mortes, destruíram infraestrutura civil e geraram impactos econômicos em diversas regiões do mundo.

Ao comentar o fim das hostilidades, Sánchez destacou o custo humano e econômico da guerra. “Mais de 7.400 mortos, a maioria civis. Centenas de lares, escolas e hospitais destruídos. Um aumento generalizado dos preços e bilhões de euros em perdas, também na Europa. Este é o saldo que o conflito no Irã tem causado”, escreveu.

O líder espanhol manifestou expectativa de que o acordo seja respeitado por todas as partes envolvidas e represente o início de uma nova fase para o Oriente Médio. “Confiamos que o acordo de paz anunciado hoje sirva para pôr fim a este absurdo, que seja respeitado por todas as partes e que marque assim o início de uma nova etapa no Oriente Médio”, afirmou.

Em seguida, Sánchez reforçou sua defesa de soluções diplomáticas para conflitos internacionais. “Celebremos. Mas não esqueçamos. E aprendamos de uma vez por todas que a guerra é um fracasso. O diálogo e a diplomacia são o único caminho”, declarou.