Semana começa com novos bombardeios dos EUA e Israel contra Teerã e intensificação da resistência iraniana

247 - Explosões foram registradas na madrugada desta segunda-feira (2) em Teerã, capital do Irã, além das cidades de Karaj e Sanandaj, devido a ataques coordenados por Estados Unidos e Israel. Os bombardeios ocorrem em um cenário de escalada militar no contexto do conflito regional.

Nas últimas 24 horas, o cenário geopolítico no Oriente Médio sofreu uma escalada sem precedentes com o início de uma vasta ofensiva de contra-ataque coordenada pelo Irã. Em resposta direta à morte de seu Líder Supremo, o governo de Teerã lançou centenas de mísseis e drones que atingiram o coração do território israelense, incluindo áreas residenciais e estratégicas em Tel Aviv, resultando em vítimas civis e danos severos à infraestrutura. Simultaneamente, o movimento da Resistência libanesa Hezbollah intensificou os bombardeios no norte de Israel, visando desativar sistemas de defesa aérea em apoio à ofensiva iraniana.

A retaliação também atingiu diretamente os interesses dos Estados Unidos e de seus aliados regionais. O Comando Central norte-americano confirmou a morte de três militares em ataques contra bases militares, enquanto países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e Kuwait registraram quedas de projéteis e drones em áreas urbanas e portuárias. Além do confronto militar direto, o Irã impôs um golpe estratégico ao comércio global ao suspender a navegação no Estreito de Hormuz, bloqueando a passagem de cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo e atacando navios petroleiros na região.

O governo iraniano, agora sob o comando de um conselho provisório, declarou que estas ações representam apenas a fase inicial de uma operação ofensiva prolongada. Ao descartar qualquer possibilidade de diálogo diplomático imediato com Washington, Teerã sinaliza que o conflito entrou em uma fase de atrito direto, gerando instabilidade imediata nos mercados de energia e elevando o estado de alerta militar em escala global.

De acordo com a CNN Brasil, com base em informações divulgadas pela mídia iraniana, três pessoas morreram nesta madrugada na cidade iraniana de Sanandaj, conforme informou a agência oficial IRNA. A Fars News Agency relatou que “há instantes, o som de múltiplas explosões foi ouvido em algumas áreas de Teerã”, no início da manhã pelo horário local. Já a agência Tasnim noticiou que “várias explosões fortes foram ouvidas nos arredores de Karaj”, cidade próxima à capital.

Além das explosões, um hospital no norte de Teerã foi atingido. Na noite de domingo (1º), pacientes precisaram ser retirados do Hospital Gandhi após a estrutura sofrer danos significativos. Imagens exibidas pela emissora estatal Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) mostraram a parte externa do prédio com avarias, além de destroços e vidros espalhados pela via pública.

Um repórter da IRIB afirmou que pacientes, incluindo bebês, foram evacuados da unidade após o ataque. Duas testemunhas ouvidas pela agência Reuters relataram que bombardeios israelenses atingiram um hospital na região da Rua Gandhi, em Teerã. Segundo esses relatos, o edifício ficou gravemente danificado e os pacientes estavam sendo retirados do local.

A repercussão internacional também ganhou destaque. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou que a entidade trabalha para confirmar os detalhes do ocorrido. Em publicação na rede social X, afirmou: “Relatos de que o Hospital Gandhi, em Teerã, foi danificado durante o bombardeio de hoje à capital iraniana são extremamente preocupantes”. Ele acrescentou que “instalações de saúde são protegidas pelo direito internacional humanitário”.