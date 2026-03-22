Senadora republicana avalia pressionar o Congresso dos EUA a votar autorização sobre agressões ao Irã

247 - A senadora republicana Lisa Murkowski afirmou neste domingo (22) que considera pressionar o Congresso dos Estados Unidos a votar uma autorização formal para o uso de força militar contra o Irã. Segundo a parlamentar, a iniciativa pode ser adotada caso o presidente Donald Trump decida enviar tropas ao território iraniano, o que, na avaliação dela, exigiria maior participação do Legislativo nas decisões. As informações são da CNN Brasil.

Murkowski declarou que a possibilidade de presença militar em solo iraniano altera o cenário apresentado até agora aos congressistas. "O Congresso merece e deve exigir maior envolvimento da administração nos planos. Até o momento, não recebemos isso", afirmou. Ela também mencionou que o Legislativo já aprovou resoluções para limitar os poderes de guerra do presidente, mas defendeu a discussão de uma nova autorização específica. "Acho que chegou a hora de começarmos a olhar como uma AUMF (autorização para força militar) poderia ser", disse.

Papel do Congresso

A chamada AUMF é uma resolução conjunta que permite ao Congresso autorizar o presidente a utilizar forças militares em situações determinadas. Para Murkowski, o papel do Legislativo não deve se restringir à aprovação de recursos. "O Congresso tem um papel maior nisso do que apenas aprovar o financiamento", afirmou a senadora, acrescentando que "alguns contornos ainda não foram claramente definidos".

A parlamentar informou que tem dialogado principalmente com colegas do Partido Republicano sobre a possibilidade de avançar com a proposta. "Acho que há interesse em descobrir como isso poderia ser", declarou.