247 - Em um artigo publicado no portal aif.ru, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergey Shoigu, afirmou que o Ocidente tenta fragmentar o território russo em múltiplas pequenas entidades políticas, com o objetivo de explorá-las em benefício próprio, informa a TASS. .

Segundo Shoigu, há uma ofensiva geopolítica coordenada por potências ocidentais com a intenção de minar a soberania russa. “O objetivo deles é a perda da soberania do nosso país. Eles querem dividir nossa pátria em dezenas de pequenas entidades estatais para subjugá-las, explorá-las e usá-las para seus próprios interesses egoístas”, escreveu.

O secretário ressaltou que os adversários de Moscou “não compreendem a natureza das relações interétnicas russas, a força espiritual e moral e a unidade do povo multinacional russo, que nos permite resistir com confiança às tecnologias geopolíticas destrutivas”. Ele destacou ainda que essa união é o que garante “a oportunidade de um desenvolvimento nacional livre e pleno”.

Shoigu alertou que a Rússia enfrenta uma pressão externa sem precedentes, que se manifesta em campanhas de propaganda e ataques à cultura nacional. “Estamos enfrentando uma poderosa propaganda antirrussa. Os ataques à nossa história, cultura e valores espirituais continuam inabaláveis, assim como as tentativas de romper a harmonia e a fraternidade entre os povos do nosso país e dos países da CEI”, declarou.