Starmer diz que mais de uma dúzia de países vão apoiar "missão defensiva" no Estreito de Ormuz

Reuters - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta sexta-feira (17) que mais de uma dúzia de países estão prontos para contribuir com recursos para uma missão defensiva destinada a restabelecer a "liberdade de navegação" no Estreito de Ormuz.

França e Reino Unido presidiram uma reunião em Paris com representantes de 49 países para discutir os preparativos de uma possível missão defensiva multinacional voltada à proteção do transporte marítimo no Estreito de Ormuz, quando as condições permitirem.

"Vamos avançar com isso em uma conferência de planejamento militar em Londres na próxima semana, quando anunciaremos mais detalhes sobre a composição da missão, e mais de uma dúzia de países já se ofereceram para contribuir com recursos", disse Starmer a jornalistas, ao lado dos líderes da França, Alemanha e Itália.

"A reabertura do estreito é uma necessidade global e uma responsabilidade global", afirmou.