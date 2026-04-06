Suprema Corte dos EUA abre caminho para arquivamento de processo contra Steve Bannon

247 - A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, na segunda-feira (6), abrir caminho para o encerramento de um processo criminal contra Steve Bannon, estrategista político de extrema-direita e aliado do presidente Donald Trump. A decisão dos magistrados anula o entendimento anterior de uma corte inferior que havia mantido a condenação de Bannon, em 2022, por desacato ao Congresso. As informações são da agência Reuters.

O caso envolve a recusa do ex-assessor em fornecer documentos e prestar depoimento a uma comissão da Câmara dos Representantes que investigou a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. Com a medida, o processo retorna à instância inferior para nova análise, levando em conta um pedido do Departamento de Justiça para arquivamento da acusação. Segundo o órgão, a medida atende aos "interesses da justiça".

Condenação

Bannon foi condenado por um júri em Washington em duas acusações de desacato ao Congresso, após descumprir uma intimação da comissão que apurava os ataques ao Capitólio. O episódio ocorreu quando apoiadores de Trump tentaram impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden nas eleições de 2020.

Em junho de 2024, a Suprema Corte já havia rejeitado um pedido de Bannon para evitar a prisão enquanto recorria da decisão. Ele cumpriu pena de quatro meses em uma unidade federal de baixa segurança em Danbury, no estado de Connecticut.

Relação de Bannon com Trump

Aliado histórico de Trump, Bannon atuou como estrategista-chefe da Casa Branca em 2017, após ter papel central na campanha presidencial de 2016. Posteriormente, rompeu com o presidente, mas retomou a aliança política.

Durante o processo, a acusação afirmou que Bannon desrespeitou deliberadamente o Congresso. O ex-assessor, por sua vez, classificou as investigações e acusações como politicamente motivadas.

Bannon também responde a outros episódios judiciais. Em fevereiro de 2025, ele se declarou culpado em um caso de fraude em Nova York, relacionado a uma campanha de arrecadação para financiar um muro na fronteira entre Estados Unidos e México. Nesse caso, não houve pena de prisão.