Trump avalia encerrar guerra contra Irã mesmo com Estreito de Ormuz fechado

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia encerrar a guerra contra o Irã mesmo sem a reabertura do Estreito de Ormuz, uma das principais rotas do petróleo mundial. A estratégia, discutida com assessores, busca evitar o prolongamento do conflito além do prazo de seis semanas prometido pelo próprio governo, enquanto os impactos econômicos globais e internos seguem crescendo.

As informações foram divulgadas pelo jornal The Wall Street Journal e repercutidas pelo portal G1, com base em relatos de autoridades americanas. Segundo a reportagem, Trump e seus conselheiros passaram a considerar que uma operação militar para reabrir totalmente o estreito poderia estender significativamente a duração da guerra.

O bloqueio do Estreito de Ormuz pelo Irã tem pressionado os preços do petróleo e provocado efeitos em diversos setores da economia global. Nos Estados Unidos, o cenário gera preocupação adicional por ocorrer em um ano eleitoral para o Congresso, com disputas para a Câmara e o Senado.

Diante desse contexto, Trump teria indicado que o foco da estratégia militar deve ser limitado a determinados objetivos: enfraquecer a marinha iraniana e reduzir a capacidade de mísseis do país. Após atingir esses alvos, os Estados Unidos tenderiam a diminuir a intensidade dos ataques, buscando pressionar Teerã a reabrir a rota marítima.

Caso o Irã mantenha o bloqueio, a alternativa considerada pela Casa Branca é transferir a responsabilidade pela reabertura do estreito a aliados, especialmente países europeus e nações do Golfo. A medida indicaria uma tentativa de reduzir o envolvimento direto americano no conflito.

Outras operações militares seguem em análise, embora não estejam entre as prioridades imediatas. Ainda assim, os Estados Unidos já reforçaram sua presença na região com o envio de um navio de assalto anfíbio e centenas de militares, incluindo tropas paraquedistas.

Relatos da imprensa americana também indicam que o governo avaliou a possibilidade de uma ofensiva terrestre. Entre os cenários discutidos estaria uma operação de alto risco para apreender urânio enriquecido em território iraniano, o que ampliaria significativamente a escala do confronto.