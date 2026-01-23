Trump confirma acordo para venda do TikTok nos EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou o acordo envolvendo o TikTok e agradeceu ao presidente da China, Xi Jinping, pela cooperação.

“Estou muito feliz por ter ajudado a salvar o TikTok! Ele agora será de propriedade de um grupo de grandes patriotas e investidores americanos, os maiores do mundo, e será uma voz importante. Junto com outros fatores, foi responsável por eu ter me saído tão bem com o voto jovem na eleição presidencial de 2024. Só espero que, no futuro distante, eu seja lembrado por aqueles que usam e amam o TikTok”, escreveu Trump na rede Truth Social, na quinta-feira (22).

O presidente dos EUA também agradeceu aos membros de sua administração por ajudarem a levar o acordo a uma “conclusão muito dramática, final e bonita”.

“Gostaria também de agradecer ao presidente Xi, da China, por trabalhar conosco e, em última instância, aprovar o acordo. Ele poderia ter seguido outro caminho, mas não o fez, e isso é apreciado por sua decisão”, acrescentou Trump.

Os Estados Unidos e a China aprovaram um acordo para a venda das operações do TikTok nos EUA às empresas norte-americanas Oracle e Silverlake, juntamente com a empresa de investimentos MGX, sediada nos Emirados Árabes Unidos, informou mais cedo na quinta-feira o portal de notícias Semafor, citando fontes. Segundo a reportagem, a transação deve ser finalizada ainda nesta semana.

Em dezembro, o site Axios informou, citando um documento interno, que o TikTok havia assinado um acordo para vender seus ativos nos Estados Unidos. Pelo acordo mencionado, Oracle, Silverlake e MGX ficariam com 45% de participação na entidade do TikTok nos EUA. A ByteDance, empresa chinesa controladora do aplicativo, manteria cerca de 20% dos ativos, enquanto aproximadamente um terço pertenceria a afiliadas dos atuais investidores da ByteDance.

O TikTok, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos lançado em 2018 pela ByteDance, é líder no segmento de vídeos curtos na China e continua ganhando popularidade em todo o mundo. A rede social tem sido alvo de intenso escrutínio por parte das autoridades norte-americanas, que temem que o governo chinês possa supostamente exigir dados de usuários ou usar o aplicativo para disseminar propaganda. A empresa proprietária do TikTok tem reiteradamente expressado discordância dessas preocupações. O TikTok conta com cerca de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos. (Com informações da Sputnik).