Trump consegue arquivamento do caso de interferência nas eleições de 2020 no Estado da Geórgia
Caso foi um dos quatro processos criminais que Trump enfrentou desde que perdeu sua tentativa de reeleição presidencial em 2020 para o democrata Joe Biden
Reuters - Um promotor retirou nesta quarta-feira todas as acusações criminais no Estado da Geórgia contra o presidente dos EUA, Donald Trump, por interferência na eleição presidencial de 2020, encerrando um caso de extorsão de alto nível que antes parecia uma ameaça significativa para o republicano.
A decisão de Peter Skandalakis, uma autoridade estadual que recentemente assumiu a acusação, foi uma derrota contundente para a promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, que apresentou o caso em 2023, mas depois perdeu o controle dele em meio a queixas éticas de advogados de defesa.
O caso foi um dos quatro processos criminais que Trump enfrentou desde que perdeu sua tentativa de reeleição presidencial em 2020 para o democrata Joe Biden. Apenas um desses casos -- um de Nova York relacionado ao pagamento de suborno a uma estrela pornô durante sua campanha de 2016 -- foi a julgamento. Ele foi considerado culpado no caso de Nova York, mas pediu que o caso fosse arquivado.
Skandalakis disse em um documento judicial que "não há perspectiva realista de que um presidente em exercício seja obrigado a comparecer à Geórgia para ser julgado", portanto seria "fútil e improdutivo" levar o caso adiante.
Skandalakis disse que sua decisão, que foi aprovada por um juiz na manhã desta quarta-feira, "não é guiada por um desejo de avançar uma agenda, mas é baseada em minhas crenças e compreensão da lei".
Steve Sadow, advogado de Trump, elogiou a decisão de rejeitar o caso, dizendo que o mesmo nunca deveria ter sido apresentado.
Willis havia aberto o processo contra Trump e 18 corréus, acusando-os de uma ampla conspiração criminosa para reverter os resultados das eleições de 2020 na Geórgia, depois que uma gravação veio à tona na mídia em que Trump pedia à principal autoridade eleitoral da Geórgia para "encontrar" votos suficientes para ele ganhar no Estado.
Os corréus incluíam os ex-advogados de Trump Rudy Giuliani e John Eastman, que, assim como Trump, se declararam inocentes.
Um tribunal de recursos retirou Willis, uma democrata eleita em Atlanta, do caso no ano passado. O tribunal disse que ela havia criado uma "aparência de impropriedade" por ter um relacionamento amoroso com o promotor especial que ela havia contratado para trabalhar no caso.
Skandalakis dirige o Conselho de Promotores da Geórgia, uma agência governamental que apoia os promotores locais do Estado. No início deste mês, ele se nomeou para liderar o caso, dizendo que não havia conseguido encontrar outro promotor disposto a assumir o caso.
Anthony Michael Kreis, professor de direito da Georgia State University, disse que a decisão de Skandalakis de retirar as acusações não foi surpreendente. A agência que ele supervisiona não tem os recursos para processar um caso tão complexo com vários corréus, disse Kreis.