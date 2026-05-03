Trump diz que Estados Unidos e Irã conversam de forma "positiva"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (3) que seus emissários realizam negociações "positivas" com representantes do Irã.

“Estou plenamente ciente de que meus representantes estão tendo discussões muito positivas com o país Irã, e que essas discussões podem levar a algo muito positivo para todos”, disse Trump na rede social Truth Social.

No Truth Social, Trump também anunciou que irá lançar uma operação para liberar o caminho de navios internacionais presos no Estreito de Ormuz. Trump disse que decidiu lançar a operação "Projeto Liberdade" após pedidos de "países de todo o mundo".

Ele também ameaçou reagir "com firmeza" e disse que a operação começará na segunda-feira (4).

A escalada em torno do Irã levou ao bloqueio efetivo do Estreito de Ormuz, uma rota fundamental para o fornecimento de petróleo e gás natural liquefeito do Golfo Pérsico aos mercados globais, e também afetou as exportações e a produção de petróleo.

Devido ao bloqueio, a maior parte dos países ao redor do mundo está enfrentando aumento nos preços de combustíveis e produtos industriais.

Os Estados Unidos e Israel começaram a atacar alvos no Irã em 28 de fevereiro, causando a morte de mais de 3.000 pessoas. Washington e Teerã declararam um cessar-fogo em 8 de abril. As negociações subsequentes em Islamabad terminaram sem acordo, sem relatos de retomada das hostilidades. No entanto, os Estados Unidos iniciaram um bloqueio aos portos iranianos. Mediadores tentam organizar uma nova rodada de negociações.