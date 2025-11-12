Trump: 'e-mails de Epstein são uma armadilha dos democratas'

247 - O presidente norte-americano, Donald Trump (Partido Republicano), afirmou nesta quarta-feira (12) que a polêmica envolvendo e-mails do abusador sexual condenado Jeffrey Epstein é uma “armadilha” criada pelos democratas (oposicionistas ao governo atual).

Preso em 2019, o financista foi acusado de cometer pelo menos 250 abusos de meninas menores de idade. Ele tirou a própria dentro da prisão um mês após ser detido e algumas de suas mensagens fazem referência ao chefe da Casa Branca.

O Congresso dos EUA publicou e-mails apontando que, segundo Epstein, o presidente Donald Trump “sabia” de seu esquema de abusos sexuais e que certa vez o atual presidente “passou horas” em sua casa com uma das vítimas.

O chefe da Casa Branca disse que o objetivo da oposição é desviar a atenção da paralisação do governo federal, que já dura 42 dias. “Os democratas estão tentando ressuscitar a farsa de Jeffrey Epstein porque fariam qualquer coisa para desviar o foco de como se saíram mal na paralisação e em tantos outros assuntos”, escreveu.