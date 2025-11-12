TV 247 logo
      Trump: 'e-mails de Epstein são uma armadilha dos democratas'

      O financista foi acusado de cometer pelo menos 250 abusos de meninas menores. Algumas de suas mensagens fazem referência ao chefe da Casa Branca

      O presidente dos EUA, Donald Trump, durante reunião de cúpula da Asean, em Kuala Lumpur, na Malásia - 26/10/2025 (Foto: Vincent Thian/Pool via REUTERS)

      247 - O presidente norte-americano, Donald Trump (Partido Republicano), afirmou nesta quarta-feira (12) que a polêmica envolvendo e-mails do abusador sexual condenado Jeffrey Epstein é uma “armadilha” criada pelos democratas (oposicionistas ao governo atual).

      Preso em 2019, o financista foi acusado de cometer pelo menos 250 abusos de meninas menores de idade. Ele tirou a própria dentro da prisão um mês após ser detido e algumas de suas mensagens fazem referência ao chefe da Casa Branca.

      O Congresso dos EUA publicou e-mails apontando que, segundo Epstein, o presidente Donald Trump “sabia” de seu esquema de abusos sexuais e que certa vez o atual presidente “passou horas” em sua casa com uma das vítimas.

      O chefe da Casa Branca disse que o objetivo da oposição é desviar a atenção da paralisação do governo federal, que já dura 42 dias. “Os democratas estão tentando ressuscitar a farsa de Jeffrey Epstein porque fariam qualquer coisa para desviar o foco de como se saíram mal na paralisação e em tantos outros assuntos”, escreveu.

      Postagem feita por Donald Trump. Foto: Reprodução

