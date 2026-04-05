Trump fala em "boa chance" de chegar a um acordo com o Irã na segunda-feira

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que há uma “boa chance” de um acordo com o Irã ser fechado até a segunda-feira (6), prazo final estipulado por Washington para as negociações, sob ameaça de ataques à infraestrutura do país e medidas sobre seu petróleo, segundo relato do repórter Trey Yingst, da Fox News.

De acordo com Yingst, que conversou com Trump por telefone, o presidente norte-americano reiterou que negociadores iranianos receberam uma oferta de anistia limitada como parte das tratativas. Ainda segundo o jornalista, Trump afirmou que, caso não haja acordo, os Estados Unidos poderiam assumir o controle do petróleo iraniano — possibilidade que ele já havia mencionado anteriormente, destacando que a população americana poderia não ter paciência para prolongar o impasse.

O relato do repórter também aponta que Trump avalia que o Irã tenta adiar o cronograma das negociações. Segundo o presidente, esse movimento teria influenciado a decisão de realizar um ataque a uma ponte na semana passada. Apesar das ameaças, Trump indicou haver perspectivas de entendimento, ao afirmar que existe “uma boa chance” de acordo dentro do prazo estipulado, embora não haja sinais públicos de avanço por parte de autoridades iranianas.

O prazo atual sucede uma extensão de dez dias concedida anteriormente por Trump, após o limite inicial de 6 de abril. Na ocasião, o presidente já havia alertado para possíveis ataques contra infraestruturas críticas do Irã caso não houvesse progresso nas negociações.

Neste domingo (5), Trump voltou a elevar o tom ao fazer uma nova advertência pública: “terça-feira será o dia das usinas de energia e o dia das pontes, tudo em um só, no Irã. Não haverá nada parecido!!!”, sinalizando a possibilidade de ações militares coordenadas caso o acordo não seja firmado.