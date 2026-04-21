Trump rejeita estender cessar-fogo com Irã e diz que forças militares dos EUA estão "ansiosas" para agir

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (21) que não pretende estender a trégua no conflito com o Irã, cuja validade se aproxima do fim, previsto para esta quarta-feira (22). O mandatário afirmou que as forças militares dos EUA estavam "ansiosas para agir" caso as negociações não tivessem sucesso. As informações são da agência Reuters.

Em entrevista à CNBC, Trump declarou: "Não quero fazer isso. Não temos tanto tempo." Em seguida, acrescentou: "Espero estar bombardeando porque acho que essa é uma atitude melhor para começar." As falas ocorreram pouco depois de o Exército dos Estados Unidos anunciar o sequestro de um petroleiro iraniano em águas internacionais.

A embarcação, identificada como Tifani, transportava cerca de 2 milhões de barris de petróleo e havia sinalizado Singapura como destino. O comando militar informou que a operação ocorreu sem incidentes e integra ações para interromper redes marítimas ligadas ao Irã. Não houve resposta imediata de Teerã sobre a interceptação.

Negociações e impasse

Apesar da escalada, autoridades dos Estados Unidos avaliam que negociações de última hora podem ocorrer no Paquistão. Um representante iraniano indicou que o país analisa participar, mas ainda não tomou decisão final. As conversas anteriores não resultaram em acordo.

A porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, afirmou: "Não queremos ser atacados novamente, mas, se isso ocorrer, responderemos de forma mais firme do que antes." A declaração foi divulgada pela agência estatal IRNA.

Impacto no cenário global

O conflito ocorre em meio a tensões envolvendo o controle do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo. O bloqueio da passagem tem afetado o fluxo diário de cerca de 20 milhões de barris, ampliando os efeitos sobre o mercado internacional de energia.

Dados do mercado indicam que os preços do petróleo oscilaram diante das expectativas sobre a retomada das negociações. Bolsas asiáticas e europeias registraram alta, enquanto persistem incertezas sobre o desfecho diplomático e militar do conflito.