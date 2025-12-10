Trump revela a palavra favorita no seu dicionário

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em um evento em Mount Pocono, na Pensilvânia, que sua palavra favorita é “tarifa”. A informação foi divulgada originalmente pela agência russa Tass, com base em publicação do New York Post.

“Eu diria que minha palavra favorita é a palavra ‘tarifa’. Eu a amo mais do que qualquer outra palavra no dicionário”, afirmou Trump, segundo o jornal. Ele destacou ainda que os trabalhadores da indústria siderúrgica, especialmente na Pensilvânia, “estão indo fenomenalmente melhor” devido à sua estratégia comercial.

‘Sem tarifas, vocês não teriam aço’

Ao defender sua política econômica, Trump disse: “Se nós não tivéssemos tarifas, vocês não teriam aço”. Ele acrescentou que “não haveria uma única usina siderúrgica em qualquer lugar dos Estados Unidos, e isso seria realmente ruim para a segurança nacional”.

As declarações reforçam o discurso do presidente, que costuma apresentar tarifas como instrumento essencial para manter a produção industrial estratégica dentro do país.

Tarifa universal de 10% e alíquotas específicas de até 49%

De acordo com a Tass, Trump anunciou em 2 de abril um pacote de tarifas entre 10% e 49% sobre importações provenientes de 185 países e territórios. A tarifa universal de 10% entrou em vigor em 5 de abril, enquanto as tarifas específicas passaram a valer em 9 de abril.

As medidas se somam a outras iniciativas de sua política comercial, centrada na proteção da indústria norte-americana e na redução da dependência de importações consideradas sensíveis.