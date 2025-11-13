Trump sanciona lei que encerra o mais longo shutdown da história dos EUA

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou na noite desta quarta-feira (12) o projeto de lei que garante o financiamento federal até 30 de janeiro de 2026, encerrando o mais longo shutdown da história do país, que durou 43 dias.

A informação foi divulgada pelo portal RT Brasil, que detalhou os termos do acordo aprovado pelo Congresso norte-americano poucas horas antes da assinatura presidencial.

Financiamento assegurado e impedimento de demissões até 2026

O acordo aprovado pelo Congresso e ratificado pelo presidente prevê a continuidade integral do funcionamento da máquina pública. O texto inclui uma cláusula que impede a demissão de servidores federais por Donald Trump até janeiro de 2026, além de assegurar o financiamento do programa norte-americano de assistência alimentar, o SNAP, até 30 de setembro de 2026.

Com a sanção, espera-se que todos os serviços federais sejam rapidamente restabelecidos, trazendo alívio aos servidores que ficaram mais de um mês sem salário e às famílias dependentes de benefícios do governo.

Caos na aviação e impacto social durante a paralisação

O shutdown, iniciado em 1º de outubro, provocou uma onda de problemas estruturais nos serviços públicos. A aviação civil foi um dos setores mais afetados, registrando milhares de voos cancelados ou atrasados em decorrência da falta de controladores de tráfego aéreo. Programas sociais sofreram cortes abruptos, enquanto diversas agências federais ficaram parcialmente inoperantes.

O cenário expôs a vulnerabilidade de milhões de norte-americanos que dependem do Estado para alimentação, saúde e acesso a serviços essenciais.

Embate entre democratas e republicanos prolongou a crise

A paralisação foi marcada por disputas políticas intensas entre democratas e republicanos. Os democratas exigiam que o projeto incluísse a extensão de subsídios para programas de assistência médica, argumentando que isso evitaria aumentos nos custos de planos de saúde.

Já os republicanos afirmaram preferir negociar os subsídios de saúde separadamente, defendendo o que chamaram de uma “resolução limpa”.

As divergências arrastaram o impasse por semanas e ampliaram o desgaste político entre os dois partidos, até que o acordo final foi fechado sob pressão da opinião pública e da deterioração dos serviços federais.

Normalidade deve ser retomada nas próximas horas

Com a lei agora sancionada pelo presidente Donald Trump, o governo deve retomar o funcionamento pleno nos próximos dias. A expectativa é de que setores críticos, como o controle aéreo, voltem rapidamente à normalidade, reduzindo transtornos e garantindo a continuidade dos serviços essenciais nos Estados Unidos.