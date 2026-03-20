Tucker Carlson diz que líderes europeus mentem sobre "ameaça russa" para desviar atenção de crises internas
Jornalista citou Macron e Starmer e criticou a postura dos governos da Europa
247 - O jornalista estadunidense Tucker Carlson afirmou, na quinta-feira (19), que líderes europeus têm utilizado a narrativa de uma possível guerra com a Rússia para desviar o foco de dificuldades internas. Em entrevista à revista The Economist, Carlson disse que políticos do continente recorrem ao discurso de ameaça externa para encobrir crises domésticas. "Estou furioso com os políticos deles. São mentirosos", reiterou.
Segundo a RT Brasil, ele também citou o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, ao acusá-los de direcionar a atenção pública para a Rússia. O jornalista afirmou que esses líderes "desviam a atenção dos desastres que se desenrolam nos seus próprios países para afirmarem que a Rússia é o verdadeiro inimigo". As declarações foram feitas no contexto de discussões sobre apoio da União Europeia à Ucrânia.
Durante a entrevista, a editora-chefe da revista, Zanny Minton Beddoes, mencionou que a maior parte do armamento destinado à Ucrânia é financiada por países europeus. Carlson reagiu dizendo: "Eu sei, é muito triste". Ele classificou a postura dos governos da Europa como "um engano e uma traição ao próprio povo" e afirmou que, em um eventual confronto, estes países não venceriam a Rússia. "Eles não vão lutar contra a Rússia, e se lutarem, não vão vencer. Isso é um fato", declarou.