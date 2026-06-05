Túnel entre EUA e Rússia deve avançar até o fim de 2026

247 - Os próximos passos do túnel entre Estados Unidos e Rússia devem ficar mais claros até o fim de 2026, segundo Kirill Dmitriev, chefe do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) e enviado especial da Presidência russa para a cooperação econômica com países estrangeiros. O projeto prevê a elaboração de um túnel pelo estreito de Bering, ligando os territórios russo e estadunidense, informou a Sputnik.

A declaração foi feita durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF), realizado entre 3 e 6 de junho. Segundo a Sputnik, Dmitriev afirmou que o planejamento da obra avança de maneira progressiva e que novas definições devem ser conhecidas mais perto do encerramento do ano.

“Estamos avançando gradual e calmamente, e até o fim do ano os próximos passos ficarão mais claros”, disse Dmitriev ao comentar os planos de construção do túnel.

De acordo com o chefe do RDIF, o fundo russo já assinou um acordo com uma empresa que ficará responsável pelo desenho do túnel. O nome da companhia não foi informado no texto original.

Dmitriev também destacou que Moscou e Washington mantêm conversas em diferentes frentes. “Há um bom diálogo em andamento [entre Rússia e EUA] em muitas áreas. Portanto, estamos dando continuidade ao diálogo”, afirmou.