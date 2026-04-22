Turquia busca retomar negociações entre Rússia e Ucrânia, diz Erdogan

247 - O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou na quarta-feira (22) que o país está empenhado em retomar as negociações entre Rússia e Ucrânia e promover um encontro entre os líderes das duas nações. As informações são da agência Reuters com base em comunicado da presidência turca.

Segundo o governo da Turquia, a declaração foi feita durante reunião em Ancara com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Mark Rutte. No encontro, Erdogan reiterou a intenção de atuar para encerrar o conflito por meio de negociações diretas entre os envolvidos.

Mais cedo, também na quarta-feira (22), o governo da Ucrânia informou que solicitou à Turquia que sedie uma reunião em nível de chefes de Estado com a Rússia. Desde o início dos confrontos, em 2022, Ancara mantém relações diplomáticas com ambos os países.

Negociações e diplomacia

De acordo com o comunicado oficial, Erdogan afirmou que a Turquia está trabalhando para reativar o diálogo entre as partes e viabilizar tratativas em nível de liderança. O objetivo declarado é alcançar um acordo que leve ao fim do conflito.

Durante a reunião com Rutte, o presidente turco também abordou a relação entre países europeus e aliados transatlânticos. Segundo a presidência, Erdogan considerou essas conexões indispensáveis, mas indicou que espera maior participação dos membros europeus da OTAN na segurança coletiva.

Relações internacionais

Ainda na quarta-feira (22), Erdogan conversou por telefone com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. Na ligação, o presidente turco afirmou que a guerra entre Estados Unidos e Irã começa a afetar a Europa e alertou para o aumento dos impactos caso não haja intervenção internacional com foco em soluções diplomáticas.

Em outro comunicado, a presidência turca informou que o país também atua para encerrar conflitos por meio de negociações. A Turquia faz fronteira com o território iraniano e tem defendido a interrupção das hostilidades.

Nos últimos dias, Ancara sediou um fórum diplomático com a participação de delegações de diferentes países envolvidos nas crises internacionais. O governo turco mantém contatos com Estados Unidos, Irã e mediadores, como o Paquistão, na tentativa de avançar em iniciativas de diálogo.