UE defenderá seus interesses contra qualquer coerção, diz António Costa

BRUXELAS, 22 Jan (Reuters) - A União Europeia se defenderá contra qualquer coerção, disse o presidente do Conselho Europeu na sexta-feira (horário local), após uma cúpula de emergência sobre as relações da Europa com os Estados Unidos para discutir as ameaças de Washington de tomar a Groenlândia.

"A União Europeia continuará a defender seus interesses e se defenderá, seus Estados-membros, seus cidadãos e suas empresas, contra qualquer forma de coerção. Ela tem o poder e as ferramentas para fazer isso e o fará se e quando necessário", disse António Costa em uma coletiva de imprensa.

A cúpula da UE foi convocada antes de o presidente dos EUA, Donald Trump, recuar abruptamente na quarta-feira de sua ameaça de tarifas sobre oito nações europeias, descartar o uso da força para tomar a Groenlândia, um território semi autônomo da Dinamarca, aliada da Otan, e sugerir que um acordo estava à vista para encerrar a disputa.

Costa também disse que os líderes da UE tinham sérias dúvidas sobre vários elementos da carta do Conselho da Paz, proposta por Trump. Costa disse que as dúvidas estavam relacionadas ao escopo do conselho, à governança e à sua compatibilidade com a Carta da ONU.

(Reportagem de Jan Strupczewski)