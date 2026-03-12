Veja como foram as primeiras declarações do novo aiatolá do Irã

247 - O novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, fez seu primeiro pronunciamento oficial desde que foi anunciado como sucessor de Ali Khamenei no comando político e religioso do Irã. Em uma transmissão da mensagem pela televisão estatal nesta quinta-feira (12), o novo líder iraniano indicou que a presença militar estadunidense no Oriente Médio representa um fator de tensão na região e afirmou que as bases militares dos Estados Unidos devem ser fechadas imediatamente. A declaração também advertiu que instalações militares estadunidenses podem se tornar alvos de ataques caso permaneçam em funcionamento.

Veja os principais pontos do pronunciamento de Mojtaba Khamenei:

• Soube da notícia de que seria o novo Líder pela TV estatal, como todo mundo.

• Assumir o lugar de seu pai e do Aiatolá Khomeini é uma "tarefa muito difícil".

• Confirma que o Irã está em uma luta ativa e "oprimida" contra a "Frente da Arrogância" (os EUA e seus aliados).

• Considera o fechamento do Estreito de Ormuz uma alavanca fundamental. Sugere a abertura de novas frentes não convencionais onde o inimigo é vulnerável.

• Elogiou o Iêmen, o Hezbollah e grupos iraquianos pelo apoio prestado.

Ele disse que perdeu a esposa, a irmã, o sobrinho/sobrinha e o cunhado, além do pai.

• Jurou que buscará vingança por cada cidadão morto, não apenas por seu pai. Destaca especificamente um "crime deliberado" cometido pelo inimigo na Escola Shajareh Tayyibah em Minab, que resultou na morte de 175 alunas.

• O Irã buscará compensação com os bens do inimigo (ou os destruirá em valor equivalente) caso este se recuse a pagar pelos danos.

• Emitiu um alerta aos 15 países que fazem fronteira com o Irã: fechem imediatamente quaisquer bases militares estrangeiras usadas para atacar o Irã.

• O Irã já atacou bases americanas e continuará a fazê-lo se elas permanecerem ativas, embora ele destaque a necessidade de "relações cordiais" com os países vizinhos.

• Ordenou assistência médica gratuita para os feridos e indenização financiada pelo Estado para danos à propriedade privada, exigindo que os funcionários lhe reportassem diretamente sobre o andamento dos trabalhos.