Vladimir Putin afirma que conflito na Ucrânia se aproxima do fim

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado (9) que acredita que o conflito na Ucrânia "está chegando ao fim". A declaração ocorreu poucas horas após o líder russo discursar no desfile do Dia da Vitória em Moscou. As informações são da agência Reuters.

O presidente russo também afirmou que estaria disposto a negociar novos arranjos de segurança para o continente europeu. Segundo Putin, seu interlocutor preferencial para eventuais conversas seria o ex-chanceler da Alemanha, Gerhard Schroeder.

Negociações e objetivos de Moscou

O Kremlin informou que as negociações de paz mediadas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão temporariamente suspensas. Putin voltou a afirmar que pretende continuar envolvido nos confrontos até alcançar os objetivos definidos por Moscou.

Ao comentar as origens do conflito, Putin responsabilizou líderes ocidentais que classificou como "globalistas". Segundo ele, após a queda do Muro de Berlim, em 1989, houve promessas de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) não avançaria para o leste europeu, mas o Ocidente teria buscado aproximar a Ucrânia da União Europeia.

Trégua, troca de prisioneiros e pressão de Trump

Após acusações mútuas de violações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, Trump anunciou uma trégua entre sábado (9) e segunda-feira (11), apoiada tanto pelo Kremlin quanto por Kiev. Os dois países também concordaram em realizar a troca de mil prisioneiros.

"Eu gostaria de ver isso parar. Rússia-Ucrânia, é a pior coisa desde a Segunda Guerra Mundial em termos de vidas. Vinte e cinco mil jovens soldados por mês. É uma loucura", afirmou Trump a jornalistas em Washington.

O presidente estadunidense também declarou que gostaria de ver uma ampliação do cessar-fogo. Putin também comentou a possibilidade de diálogo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy. Segundo o líder russo, um encontro entre os dois só poderia ocorrer após a definição de um acordo de paz duradouro.