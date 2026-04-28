Voos entre Teerã e Moscou são retomados após suspensão de dois meses

247 - Os voos entre Teerã e Moscou foram retomados nesta terça-feira (28), após uma suspensão de dois meses motivada pela guerra iniciada pelas agressões dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, de acordo com a agência de notícias estatal iraniana IRNA. A retomada das operações marca o fim da interrupção no tráfego aéreo entre as duas capitais, que havia sido afetado pelo cenário de conflito no Oriente Médio.

Segundo a CNN, a companhia aérea iraniana Mahan Air realizou o primeiro voo após a retomada, partindo de Teerã na manhã de terça-feira e retornando à capital iraniana no mesmo dia. O serviço regular na rota Teerã-Moscou passará a operar três vezes por semana, aos domingos, terças e quintas-feiras, em ambos os sentidos.

Relações entre Irã e Rússia

A retomada dos voos ocorreu um dia após uma reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante visita a São Petersburgo na segunda-feira (27). Segundo a mídia estatal russa, Putin afirmou esperar que o povo iraniano supere o que chamou de "período difícil" e que a paz seja restabelecida em breve.

"De nossa parte, faremos tudo o que servir aos seus interesses e aos interesses de todos os povos da região para garantir que a paz seja alcançada o mais rápido possível", disse Putin ao chanceler iraniano. O presidente russo também afirmou ter recebido uma mensagem do líder supremo do Irã e pediu que ela fosse transmitida como agradecimento, destacando a intenção de manter o relacionamento estratégico entre os dois países.

O Irã e a Rússia mantêm uma parceria estratégica de longo prazo, formalizada em um acordo de 20 anos. Abbas Araghchi agradeceu o apoio russo e afirmou que as relações bilaterais devem continuar se fortalecendo.